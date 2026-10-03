Lando Norris sbarca in Formula E? Il progetto segreto del campione del mondo

Da lì sarebbe sarebbero iniziati gli incontri per esplorare la possibilità di un coinvolgimento più strutturato. L'idea ha una logica precisa: LN4 Fusion sta costruendo una piattaforma dedicata alle categorie propedeutiche, con programmi in F4, Formula Regional, Formula 3 e una candidatura per la Formula 2. La Formula E sarebbe dunque una possibile estensione del progetto, oltre la tradizionale piramide che porta verso la Formula 1.