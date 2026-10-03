Lando Norris sbarca in Formula E? Il progetto segreto del campione del mondo
Il pilota della McLaren, attraverso la sua nuova squadra LN4 Fusion, sta valutando un coinvolgimento nella serie elettrica in vista dell'arrivo della GEN4.di Massimiliano Cocchi
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Lando Norris guarda alla Formula E. Non da pilota, e nemmeno con una squadra ufficialmente iscritta al campionato, ma il mondo elettrico sarebbe entrato nei radar di LN4 Fusion, il nuovo progetto del campione del mondo di Formula 1.
Secondo quanto riportato da Formula E Notebook, nelle ultime settimane LN4 Fusion, la struttura fondata da Norris insieme a un gruppo di investitori che punta a far crescere giovani talenti nelle categorie minori, avrebbe valutato concretamente la possibilità di essere coinvolta in un programma di Formula E, proprio nel momento in cui il campionato si prepara a inaugurare l'era GEN4.
Un primo indizio era arrivato già a maggio. Norris aveva fatto visita all'E-Prix di Monaco, dove aveva incontrato il CEO della Formula E Jeff Dodds e alcuni piloti, tra cui Jake Dennis e Zane Maloney, entrambi appartenenti alla stessa struttura manageriale del pilota McLaren.
Da lì sarebbe sarebbero iniziati gli incontri per esplorare la possibilità di un coinvolgimento più strutturato. L'idea ha una logica precisa: LN4 Fusion sta costruendo una piattaforma dedicata alle categorie propedeutiche, con programmi in F4, Formula Regional, Formula 3 e una candidatura per la Formula 2. La Formula E sarebbe dunque una possibile estensione del progetto, oltre la tradizionale piramide che porta verso la Formula 1.
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L'intreccio con Porsche
Ma come potrebbe concretizzarsi velocemente l'ingresso LN4 Fusion in Formula E? Ad offre la possibilità potrebbe essere Porsche, che durante l'ultima stagione aveva comunicato la volontà di schierare quattro vetture ufficiali nel prossimo campionato 2025/2026. Dopo l'annuncio, però il progetto sembra essersi arenato e la casa tedesca sembra alla ricerca di una struttura che voglia sfruttare l'opportunità. Un nuovo team clienti a cui cedere la licenza.
La pista più calda, al momento, è legata alla NewCo Formula E Team, una struttura ancora indicata con un nome provvisorio e interessata a entrare nel campionato per utilizzare le due vetture Porsche. Qualora l'opzione NewCo prendesse quota LN4 Fusion potrebbe far parte dell'operazione, ma il tempo stringe: la procedura di registrazione per i potenziali nuovi team è prevista tra il 1° e il 16 ottobre 2026, mentre la lista definitiva degli iscritti alla stagione 2026/27 sarà essere pubblicata dalla FIA all'inizio di novembre, prima dei test di Jarama.