La Formula E sulla pista della Formula 1: in Arabia si correrà a Jeddah

Annunciato il cambiamento di località per il doppio E-Prix saudita inserito come round 3 e 4 della stagione 11

© Getty Images Sarà Jeddah a ospitare il round dell'Arabia Saudita nel campionato 2025 di Formula E. Il doppio E-Prix, terza e quarta gara della stagione 11, si svolgerà nel weekend del 14 e 15 febbraio su un tracciato rivisto rispetto a quello utilizzato dalla Formula 1 e realizzato lunga la Corniche cittadina con il Mar Rosso sullo sfondo. Jeddah prende il posto di Diriyah, che aveva ospitato le monoposto elettriche per sei anni.

Sua Altezza Reale il Principe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente della Saudi Motorsport Company e della Saudi Automobile and Motorcycle Federation

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Formula E a Jeddah dopo sei anni di successi a Diriyah. Il Jeddah Corniche Circuit ha dimostrato di essere la patria delle corse di livello mondiale sin dalla sua apertura nel 2021 e in quel periodo si è affermato come il circuito cittadino più veloce al mondo, riconosciuto da fan e piloti come uno dei luoghi di gara più esaltanti al mondo”. “È un grande piacere confermare che ora aggiungerà la Formula E al suo portafoglio di eventi di livello mondiale. Insieme ci impegneremo per portare più corse di livello mondiale nel Regno, rimanendo fedeli agli ideali di Vision 2030 e offrendo un futuro migliore e più sostenibile all’Arabia Saudita e alla regione”.

Alberto Longo, co-fondatore e Chief Championship Officer di Formula E

“Siamo lieti di portare l’emozione della Formula E a Jeddah, una città che incarna lo spirito del progresso e della trasformazione. Il Corniche Short Circuit rivisitato offrirà nuove emozionanti sfide per i nostri team e piloti, mostrando al contempo la vivace atmosfera di Jeddah al nostro pubblico globale. Abbiamo corso nel Regno per molti anni e questa mossa simboleggia la crescente portata e l’appetito per la Formula E nella regione”.

Carlo Boutagy, fondatore e CEO di CBX

“Siamo davvero entusiasti di spostare la nostra gara a Jeddah, che è anche la sede della Formula 1. Abbiamo amato gareggiare a Diriyah dal 2018, avrà sempre un posto speciale nei nostri cuori, ma poiché il progetto di sviluppo in città sta dando i suoi frutti, è tempo per noi di trasferirci. Jeddah offrirà gare emozionanti mentre i team affronteranno nuove sfide su un circuito sconosciuto. È anche fantastico portare le corse completamente elettriche in una nuova parte dell’Arabia Saudita e mostrare lo sport a un nuovo pubblico mentre tutti noi ci impegniamo per raggiungere Vision 2030 qui nel Regno”.