La Formula E ritrova Sanya, via al triplo appuntamento asiatico

"Sanya è un circuito che ricordo bene - ha dichiarato Vergne -. L'ultima volta che abbiamo corso qui è stato un momento importante della mia stagione, ma da allora molte cose sono cambiate. Le vetture sono diverse, il campionato è ancora più competitivo e il livello della griglia è altissimo. È una pista che può regalare gare interessanti perché la gestione dell'energia è fondamentale. Dopo Monaco sappiamo dove dobbiamo migliorare e l'obiettivo è tornare a lottare per le posizioni di vertice".