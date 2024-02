La Formula E lancia la NXT Gen Cup per crescere i campioni di domani

TUTTA IN EUROPA

A Misano debutterà la prima serie turismo juniores 100% elettrica aperta sia a uomini sia a donne

© ufficio-stampa La Formula E ha annunciato la NXT Gen Cup, prima serie turismo juniores 100% elettrica aperta sia a uomini che a donne. Questa nuova competizione ha l’obiettivo di aiutare la prossima generazione di giovani talenti a entrare nel mondo del motorsport. La prima gara della NXT Gen Cup - in attesa dell'approvazione finale da parte della FIA - si terrà il 13 e il 14 aprile a Misano, prima tappa europea del Campionato del Mondo. Sarà disputata durante tutti e quattro gli eventi europei della Stagione 10 del Campionato Mondiale ABB FIA di Formula E, tra cui Misano, Monaco, Berlino e Londra, nel finale di stagione. Il calendario, con sei gare europee in totale, e la formazione dei piloti, molti dei quali hanno meno di 17 anni, saranno annunciati la prossima settimana. Il Campionato Mondiale ABB FIA Formula E lancia NXT Gen Cup come serie minore che offre ai giovani talenti maschili e femminili l'opportunità di competere sugli stessi circuiti dei 22 piloti di Formula E. Formula E, promovendo il campionato, intende mostrare la possibilità di creare nuovi formati di corse elettriche sostenibili in luoghi iconici in tutto il mondo, offrendo ai tifosi un ulteriore spettacolo nella giornata di gara.

Alberto Longo, cofondatore e Chief Championship Officer della Formula E, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto alla NXT Gen Cup dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno. L'aggiunta di una categoria junior interamente elettrica durante le tappe europee del nostro calendario contribuirà ulteriormente a promuovere i giovani talenti, fondamentale del nostro sport, dando loro l'opportunità di gareggiare sugli stessi circuiti della massima serie".

Fredrik Lestrup, fondatore della serie NXT Gen Cup, ha dichiarato: "Il fatto che la NXT Gen Cup sia passata da un'idea sulla carta a correre insieme alla ABB FIA Formula E e al DTM in meno di due anni è sbalorditivo ed è una prova del duro lavoro di tutti i partecipanti. Insieme alla Formula E e al DTM abbiamo creato un calendario avvincente che fornirà ai nostri piloti junior una solida base per iniziare la loro carriera agonistica e mostrare il loro talento ad alcuni dei migliori team e partner del mondo. Voglio, inoltre, ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo e siamo convinti di iniziare la stagione più ricca di sempre!".

© ufficio-stampa

La serie sarà caratterizzata da due sessioni di prove da 20 minuti (tranne a Monaco, dove è prevista solo la FP1), una sessione di qualifiche da 20 minuti e una gara da 20 minuti. La NXT Gen Cup è una serie di corse completamente elettriche per 20 giovani piloti di età compresa tra i 15 e i 25 anni che muovono i primi passi nel mondo delle corse, con l'obiettivo di educarli e sviluppare il loro talento per costruire una carriera agonistica di successo. La serie monomarca è composta da un'auto completamente elettrica sviluppata e costruita dal Lestrup Racing Team, la LRT NXT1, una macchina di 1150 kg basata su una MINI Cooper SE elettrica da strada. L'auto da corsa, a trazione anteriore e con 180 CV, vanta 60 CV in più quando sono attive le funzioni push-to-pass, con una batteria da 30 kWh e un sistema a 800 V. Tra le caratteristiche anche la rigenerazione in frenata, gli ammortizzatori Ӧhlins regolabili e pneumatici Hankook Semi-slick per tutte le stagioni. Per la serie sono state costruite 20 auto da corsa, che offrono a tutti i piloti lo stesso equipaggiamento. Tutte le operazioni di ricarica sono gestite in collaborazione con ABB E-Mobility, partner ufficiale della NXT Gen Cup.

Calendario NXT Gen Cup 2024

1. 13 e 14 aprile - Misano - Italia - Campionato mondiale ABB FIA Formula E

2. 27 aprile - Monaco - Campionato mondiale ABB FIA Formula E

3. 11 e 12 maggio - Berlino - Germania - Campionato mondiale ABB FIA Formula E

4. 05 e 07 luglio - Norisring - Germania - DTM

5. 20 e 21 luglio - Londra - Gran Bretagna - Campionato mondiale ABB FIA Formula E

6. 18 e 20 ottobre - Hockenheim - Germania - DTM