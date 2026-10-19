La GEN4 spunta a Monza: Porsche in pista con la 975 RSE

In qualifica e nella gara Sprint le monoposto adotteranno una configurazione pensata per privilegiare il carico aerodinamico e la prestazione pura, mentre nella gara più lunga si passerà a un assetto "tradizionale", studiato per ridurre la resistenza all’avanzamento e contenere i consumi. Differenze tutt’altro che marginali rispetto alla GEN3, che rendono necessario per i team confrontarsi con circuiti capaci di mettere alla prova velocità, efficienza e comportamento della vettura anche su tracciati veloci. Proprio come Monza. Per la Formula E nessuna gara in vista nel Tempio della Velocità, ma nella stagione 13, oltre ai circuiti cittadini, entreranno in calendario piste più complete come Austin, Zandvoort e Brands Hatch, per tutti una vera e propria incognita. Da qui la scelta di un test così impegnativo: raccogliere quanti più dati possibili su un tracciato con lunghi rettilinei quindi molto impegnativo per quanto riguarda il consumo energetico.