In Formula E tornano le soste ai box: da Gedda ecco il Pit Boost

Tornano i pit-stop in Formula E, ma stavolta non ci sarà alcun cambio "volante" di auto da parte dei piloti in gara. Gli organizzatori del campionato riservato alle monoposto elettriche e la Fia hanno infatti annunciato che dal prossimo E-Prix, in programma il 14 e 15 febbraio a Gedda, sarà introdotto il Pit Boost. In sintesi, si avrà la possibilità di avere un 10% di potenza in più (circa 3,85 KWh) attraverso una ricarica ultraveloce da 600 kW in pitlane della durata di 30 secondi.