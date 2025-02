Guenther e DS Penske al via dalla pole, battuto Wehrlein

Maximilian Guenther nega la terza pole position di fila a Pascal Wehrlein battendo per quasi tre decimi il connazionale nelle qualifiche dell'E-Prix di Jeddah, terzo appuntamento della Season 11 del Campionato del Mondo FIA di Formula E che era scattato ai primi di dicembre a San Paolo del Brasile, per poi proseguire il secondo sabato di gennaio a Città del Messico. Davanti a tutti in gara-uno di Jeddah scatta la Gen3 Evo DS Penske ma il campione in carica del team factory Porsche - al quale è costato caro un errore di guida nel finale della sfida con Guenther - promette battaglia fin dal semaforo del circuito della Corniche, del quale il Mondiale elettrico utilizza una versione rimaneggiata rispetto a quella integrale sulla quale va in scena il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula Uno.