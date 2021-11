Giovinazzi e quel test in Formula E nel 2018: "Mi sono divertito molto"

PASSATO E FUTURO

Antonio partecipò ai rookie test con la Virgin a Marrakech

La Formula E sembra proprio essere nel destino di Antonio Giovinazzi. Già prima di approdare in Formula 1 il pilota italiano era stato vicino all'approdo nel campionato totalmente elettrico, tanto che nel 2018 scese in pista a Marrakech nei rookie test con la Virgin Racing. Una buona prestazione per l'allora terzo pilota Ferrari che al volante della DSV-03 chiuse con il settimo tempo completando 103 giri nelle due sessioni da tre ore. Giovinazzi e la Formula E: quel test a Marrakech nel 2018





















Il commento di quell'esperienza era stato positivo da parte del numero 99: "Mi sono molto divertito. Questa monoposto è molto diversa da tutto quello che ho provato finora, con meno deportanza e più potenza frenante. Mi è piaciuto davvero molto. La Ferrari non c’entra niente, è stata una scelta mia. Volevo capire come funzionasse, volevo farmi un’idea e perché guidare è sempre la cosa migliore".

Poi non se ne fece niente, ma Giovinazzi ebbe contatti anche con la Mahindra per partecipare alla stagione 2018/19. Trattative poi saltate per la decisione di Alfa Romeo di puntare sul pugliese per sostituire Charles Leclerc in Formula 1.

Ora, tre anni dopo, il suo approdo in Formula E è diventato reale: Giovinazzi, infatti, è il quinto pilota italiano del campionato dopo Luca Filippi, Michela Cerruti, Vitantonio Liuzzi e Jarno Trulli.