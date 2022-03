Giovinazzi e la Grande Bellezza della Formula E: "Nuova fase della mia carriera, entusiasta di gareggiare sulle strade di casa"

FORMULA E

L'ex pilota Alfa Romeo in Formula Uno si prepara all'evento in programma nella capitale nel secondo fine settimana di aprile.

Stefano Gatti

Giornata romana per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano del team Dragon Penske Autosport si è dedicato alla promozione del doppio appuntamento del Rome E-Prix, in calendario come terza tappa del Mondiale FIA di Formula E in calendario nel weekend di sabato 9 e domenica 10 aprile, che sarà quindi il primo grande evento sportivo in Italia dopo la fine dello stato di emergenza, fissata per il 31 marzo. Roby Bragotto

Al suo debutto in casa proprio nella capitale, Giovinazzi ha riconfermato la sua totale dedizione alla nuova esperienza nel Mondiale "cento per cento elettrico dopo che - la scorsa settimana - il suo nome era comparsa nella lista dei possibili sostituiti di Nikita Mazepin nel Team Haas di Formula Uno. Nel pomeriggio Antonio ha anche incontrato alcuni dei giocatori della AS Roma (Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Tammy Abraham, con lui nella foto qui sotto) presso il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.

"In Formula E si è aperta una nuova fase della mia carriera e non vedo l’ora di scoprire dove mi porterà. Sono entusiasta di poter gareggiare a casa, nel circuito cittadino dell'EUR a Roma. I primi tre round a Diriyah (due gare back-yo-back come a Roma) e Città del Messico (gara singola) non sono stati facili, ma sto imparando molto insieme alla mia squadra".

Alessandro Onorato, Assessore per lo Sport e i Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale:

"Un grande in bocca al lupo ad Antonio Giovinazzi, che rappresenta l'Italia nel Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, e spero che nella doppia gara del 9 e 10 aprile possa dare prova della sua bravura e del suo talento. La Formula E è uno spettacolo unico, che coniuga il fascino e l'emozione della competizione sportiva con le migliori prospettive delle tecnologie sostenibili, come quelle della mobilità elettrica. Continueremo a lavorare con Formula E per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della mobilità sostenibile e della transizione elettrica. Grandi eventi come questo sono fondamentali anche per la ripartenza turistica della nostra città".

Il Rome E-Prix torna con il pubblico in presenza e continua la vendita dei biglietti per per le gare del weekend 9-10 Aprile. I prezzi variano dai 72 euro per le tribune (una delle quali completamente inedita in prossimità della partenza in Via delle Tre Fontane) ai 29 euro della Green Arena, per la quale è disponibile una riduzione per gli "under 16" e per chi acquista il biglietto per entrambe le giornate. Tutti coloro che sarano in possesso di un biglietto potranno accedere anche all'Allianz E-Village, aperto per tutto il giorno con attività adatte al divertimento di adulti e bambini. I biglietti possono essere acquistati a questo link: https://bit.ly/3CEY08m.

