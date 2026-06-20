Gara caos a Sanya: vince Jake Dennis

Alla ripartenza da fermo molti dei rivali hanno scelto di attivare immediatamente l'Attack Mode, mentre Dennis ha seguito una strada diversa. Scivolato momentaneamente fino alla quinta posizione, il pilota Andretti ha atteso la chiamata del proprio ingegnere di pista, ritardando l'utilizzo del boost. Una scelta decisiva: negli ultimi giri ha recuperato terreno con facilità, tornando al comando mentre António Félix da Costa, poi quarto al traguardo, veniva penalizzato per un cambio di direzione non consentito in frenata e Oliver Rowland finiva contro le barriere per un errore che gli è costato un podio praticamente certo.