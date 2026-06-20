Formula E

Gara caos a Sanya: vince Jake Dennis

Tra incidenti, bandiere rosse e penalità, il britannico della Andretti sfrutta una strategia perfetta e conquista il successo davanti al compagno di squadra Drugovich e allo spagnolo della Kiro Cupra Martí.

di Massimiliano Cocchi
20 Giu 2026 - 14:23
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Incidenti uno dietro l'altro. Tamponamenti, contatti e ingorghi da tangenziale nell'ora di punta. L'undicesimo appuntamento del Mondiale Formula E, sul circuito cittadino di Sanya, si è trasformato in una vera gara di sopravvivenza.

In giornate così non vince soltanto il più veloce, ma soprattutto chi riesce a restare lontano dai guai. Tra bandiere rosse e penalità distribuite a raffica, il migliore di tutti è stato Jake Dennis. Il britannico della Andretti ha sfruttato alla perfezione la pole position conquistata in mattinata e una strategia impeccabile studiata dal suo box.

Al momento della bandiera rossa, provocata dall'incidente innescato dal contatto tra Buemi, Evans e Maloney, Dennis era al comando. L'episodio aveva creato un maxi-ingorgo al tornantino di curva 9, coinvolgendo e bloccando altre cinque vetture.

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Alla ripartenza da fermo molti dei rivali hanno scelto di attivare immediatamente l'Attack Mode, mentre Dennis ha seguito una strada diversa. Scivolato momentaneamente fino alla quinta posizione, il pilota Andretti ha atteso la chiamata del proprio ingegnere di pista, ritardando l'utilizzo del boost. Una scelta decisiva: negli ultimi giri ha recuperato terreno con facilità, tornando al comando mentre António Félix da Costa, poi quarto al traguardo, veniva penalizzato per un cambio di direzione non consentito in frenata e Oliver Rowland finiva contro le barriere per un errore che gli è costato un podio praticamente certo.

Sul podio sono così saliti Felipe Drugovich, che ha completato la doppietta Andretti, e Pepe Martí. Lo spagnolo della Kiro Cupra è stato protagonista di una straordinaria rimonta dal diciottesimo al terzo posto.

© Formula E

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E i protagonisti della lotta mondiale? Tutti a mani vuote. Pascal Wehrlein ha chiuso quattordicesimo dopo una penalità per il contatto che ha mandato a muro Nato. Evans e Mortara si sono invece ritirati a causa dei danni riportati nelle numerose collisioni che hanno caratterizzato la gara.

In classifica generale cambia poco: Evans resta leader con 129 punti, davanti a Rowland con 109, Mortara con 103 e Wehrlein con 101. Il prossimo appuntamento con la Formula E è in programma ancora in Cina, a Shanghai, il 4 e 5 luglio.

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