Formula E, Massa: "Che grande emozione il podio"

11/05/2019

Una grande emozione. E' quella che ha provato Felipe Massa dopo aver conquistato il suo primo podio in Formula E al termine di una gara in cui non si è mai potuto rilassare. "E' stata una bella gara, per niente facile in cui sono anche riuscito a guadagnare una posizione grazie a un errore di Wehrlein. Sono contento anche perché era la gara di casa del team (il monegasco Venturi, ndr). E poi è stato emozionante vedere mio figlio dal podio dopo un po' di anni. Ho finito senza batteria, sono rimasto a zero negli ultimi 150 metri, ma sono riuscito a tenere la posizione", ha raccontato il brasiliano.