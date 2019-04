Formula E, la programmazione Mediaset per l'E-Prix di Roma

03/04/2019

L’anno scorso l’ePrix romano aveva polverizzato ogni record di ascolti, raggiungendo 1.184.000 telespettatori e il 9.09% di share su Italia 1 e salendo al primo posto del podio delle gare di Formula E più viste di sempre (34.2 milioni di spettatori globali). Tra 10 giorni Roma e Mediaset torneranno al centro del mondo: saranno 197, infatti, i Paesi collegati con il circuito dell’EUR, dove si correrà il secondo ePrix della storia della capitale. Uno spettacolo irripetibile, in cui le avanzatissime tecnologie delle monoposto elettriche di 2ª generazione (alla prima apparizione europea) si mescoleranno al fascino della Città Eterna. L’ePrix di Roma è la settima tappa del campionato ABB FIA Formula E, con le velocissime monoposto elettriche che per questa e per le prossime quattro stagioni sarà visibile in chiaro solo sulle Reti Mediaset.



Sabato 13 aprile 2019 è prevista una diretta di 7 ore complessive, distribuite su Italia 1 e, in live streaming, su Sportmediaset.it (sito e app). Rispetto alla passata stagione, Mediaset aumenterà l’impegno produttivo con un doppio studio (uno all’Obelisco, cuore pulsante del circuito, e uno nella Zona Vip adiacente al palco), una doppia cabina di commento e una doppia regia (una in 4K). Inoltre, integrerà con 15 telecamere esclusive, su un totale di 110, la già imponente produzione FIA: una copertura televisiva senza precedenti. Confermata anche quest’anno la “Mixed Reality”, il progetto “Vandone Film”, in collaborazione con Mediaset, che permetterà di miscelare riprese reali con immagini virtuali ad altissima risoluzione. Infine, esordio della nuova edizione di “DriveUp”, in onda per 8 puntate ogni sabato al termine di “Sport Mediaset”: all’interno del programma Ringo, Alessia Ventura, Irene Saderini e i giornalisti di Quattroruote esploreranno il mondo dell’automotive.



Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset: "Per Mediaset è un grande orgoglio trasmettere anche nel 2019 l’ePrix di Roma, un evento che l’anno scorso ha catturato l’interesse di più di due milioni e mezzo di contatti su Italia 1. Il nostro impegno per questa edizione prevede uno studio di continuità dalle ore 13, che farà respirare fin dall’ora di pranzo l’atmosfera di Roma Eur. Non solo: il venerdì trasmetteremo le due edizioni di Sport Mediaset delle ore 13 e delle ore 19 direttamente dal nostro studio al circuito. Segnali che testimoniano quanto la nostra struttura abbia a cuore la tappa romana del Mondiale".



L’anno scorso hanno assistito alla gara ben 52.801 appassionati e anche quest’anno i ticket sono stati polverizzati in pochi giorni. Oltre ai tifosi, attese anche celebrità italiane e internazionali.