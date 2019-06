Formula E, E-Prix Berna: Vergne in pole position

22/06/2019

Jean-Eric Vergne centra la pole nell'E-Prix di Berna e porta a casa un risultato preziosissimo in ottica iridata. Il francese della DS Techeetah ha girato in 1'18''813 , tenendo a distanza di sicurezza i principali rivali per il titolo: Di Grassi (primo inseguitore in classifica) partirà 19°, Lotterer 8° e Da Costa 20°. Occasione d'oro di piazzare l'allungo decisivo per JEV, con la gara in diretta dalle 17.50 su Italia 1 e SportMediaset.it .

La prima pole position della stagione, nel momento più importante e delicato. Il campione in carica ha compiuto un vero e proprio capolavoro sulle strade svizzere, partendo dal gruppo 1, facendosi superare solamente da Mitch Evans nella fase preliminare e poi annientando tutti con un crono eccezionale al momento della Superpole. Il neozelandese della Jaguar (vincitore a Roma) si è dovuto accontentare della seconda piazza (+ 0''307) e gli farà compagnia in prima fila. Alle loro spalle scatteranno invece la Nissan di Buemi, la Mahindra di Wehrlein, la Dragon di Gunther e la Virgin di Bird, gli altri 4 partecipanti alla superpole.





In quarta fila partiranno Abt con la prima delle Audi e Lotterer con l'altra DS Techeetah, che al momento è terzo nel mondiale a 16 lunghezze dal compagno di team. Quinta fila per Frijns (5° a - 21) con l'altra Virgin, sesta per Felipe Massa, che scatterà dalla 12esima casella con la sua Venturi.



Sarà costretto a una super rimonta, invece, Lucas Di Grassi, che è sceso in pista nel primo gruppo di qualifica come JEV, ma non è stato in grado di eguagliare il super giro del rivale per il titolo. Niente superpole dunque per lui, attualmente 2° nel mondiale a - 6: scatterà addirittura dalla penultima fila accanto alla BMW Andretti di Da Costa, anche lui ancora in corsa per il titolo (è 4° a - 20). Un risultato pesante per entrambi.