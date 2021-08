Formula E verso lo showdown di Berlino: De Vries e Frijns guidano la caccia al titolo

FORMULA E

Il Mondiale "cento per cento elettrico" si avvia alla conclusione con le due gare del weekend sul tracciato aeroportuale della capitale tedesca.

di

STEFANO GATTI

Sorprendentemente settima nel medagliere di Tokyo 2020 davanti a Francia, Germania ed Italia, la "piccola" Olanda brilla anche nella vigilia del gran finale del Campionato del Mondo di Formula E questo fine settimana a Berlino. Ai primi due posti della classifica generale piloti ci sono infatti due "tulipani": Nyck De Vries e Robin Frijns, i più vicini ad un titolo che è però ancora realisticamente nelle mire dei primi dieci della graduatoria.

Diciotto piloti matematicamente in corsa per il primo titolo iridato FIA di Formula E, una decina con le carte in regola per provarci e - appunto - i due olandesi di Mercedes (De Vries) ed Envision Virgin (Frijns) in... pole position, con 95 ed 89 punti rispettivamente. Nella doubleheader berlinese di Ferragosto (gara-uno sabato 14, gara-due domenica 15), la doppia candidatura olandese dovrà innanzitutto sostenere l'assalto british portato da Sam Bird e da Jake Dennis, appaiati al terzo posto con 81 punti a testa e reduci dall'appuntamento casalingo di Londra dello scorso 24-25 luglio che all'esperto pilota Jaguar ha riservato solo delusioni (e la perdita della leadership della generale) ed invece al rookie di BMW Andretti la prima vittoria nel Mondiale elettrico. A chiudere la top ten - staccato di una sola lunghezza dal duo Bird-Dennis - è poi Antonio Felix Da Costa, che ha il dovere di tentare una difficile (ma tutt'altro che impossibile) difesa del titolo conquistato dodici mesi fa proprio sul tracciato stradale da due chilometri e 400 metri ricavato sul piazzale dello storico (e non più operativo) city airport di Tempelhof.

Quello messo a segno nel 2020 dal portoghese di DS Techeetah fu un titolo in qualche modo anomalo, vinto appunto nella "bolla" di Berlino, al termine di un... minitorneo di sei gare, su tre diverse configurazione di circuito, nell'arco di nove giorni! Lo scenario quest'anno è fortunatamente più convenzionale, ma non del tutto: aperte ad un pubblico di diecimila appassionati circa al giorno, le due gare andranno infatti in scena su un'unica configurazione di tracciato ma con un'inedita inversione di senso di marcia: la gara del sabato seguirà infatti la consueta direzione antioraria, mentre in quella domenicale - gran finale della stagione e prova decisiva per l'assegnazione del titolo - i piloti viaggeranno in senso orario.

A caccia del titolo, ma con chances via via più ridotte, andranno anche i piloti che occupano la seconda metà della top ten: Alex Lynn (78 punti), Nick Cassidy (76), Mitch Evans (75), Edoardo Mortara (74) e René Rast (72). Poche le possibilità iridate per gli ex campioni Jean-Eric Vergne (dodicesimo a quota 68) e per Lucas Di Grassi (quattordicesimo a 62). Cosiccome quelle di Stoffel Vandoorne (Mercedes) che separa il francese di Techeetah ed il brasiliano di Audi con i suoi 63 punti.