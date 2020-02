Formula E: tutto pronto per il lancio della Gen 2 Evo

La Formula E è pronta a un nuovo balzo nel futuro. Martedì 4 febbraio verrà infatti svelata la Gen 2 Evo delle monoposto 100% elettriche che, come suggerisce il nome, sarà un'evoluzione delle attuali Gen 2, introdotte a partire dalla stagione 2018/2019. Ruote totalmente scoperte e anteriore più snello, probabilmente per ridurre i contatti in pista e mitigarne l'impatto sulle gare: questo almeno è quello che si può intuire dalle primissime immagini, diffuse dalla stessa Formula E per stimolare l'acquolina dei fan. Le vetture faranno il loro esordio nella stagione 7, quindi a fine 2020. Il biglietto da visita perfetto per il "debutto mondiale", visto che proprio dal 2020/2021 la serie elettrica potrà vantarsi dello status di Campionato del Mondo, equiparandosi a Formula 1, WEC, WRC e RallyCross.