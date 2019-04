Formula E, presentato l'E-Prix di Roma: "Il futuro è elettrico"

02/04/2019

In attesa che sabato 13 aprile tornino i bolidi elettrici sulle strade di Roma per la seconda edizione dell'E-Prix della Capitale, il sindaco Virginia Raggi fa gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione dell'evento, che si è tenuta in Campidoglio. “Roma ospita un evento importante per il futuro che porta un’eredità significativa. Il futuro della mobilità è elettrico, stiamo cercando di installare quante più colonnine elettriche possibili per andare incontro a quelli che vorranno avere la macchina elettrica”. Insomma, l'E-Prix di Roma è anche l'occasione per sviluppare partnership con aziende leader del settore e ammodernare la città. La gara che si terrà nel quartiere dell'Eur sarà una sorta di volano per il futuro. Si tiene su un lato più prettamente sportivo, e come potrebbe essere altrimenti, il presidente nonché fondatore della Formula E, Alejandro Agag: “Abbiamo lavorato per fare una gara ancora migliore rispetto alla prima edizione del 2018. Ci sono 5mila biglietti in più, e ci attendiamo 35mila persone”.



Una risposta di pubblico importante, ma probabile, perché, ad esempio, sono già stati esauriti tutti i biglietti per le tribune. “La Formula E è un campionato in continua crescita. Siamo arrivati a 50 gare da quando siamo nati, e in molti pensavano che non saremmo arrivati a cinque. E poi è un campionato competitivo: in sei gare hanno vinto sei piloti diversi”. Per la precisione, il portoghese Antonio Felix da Costa (BMW) in Arabia Saudita, il belga Jerome D'Ambrosio (Mahindra) in Marocco, il britannico Sam Bird (Envision Virgin Racing) in Cile, il brasiliano Lucas Di Grassi (Audi) in Messico, lo svizzero Edoardo Mortara (Venturi) a Hong Kong, e il francese Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) in Cina. La classifica del campionato vede finora in testa Felix Da Costa con 62 punti, seguito da D'Ambrosio con 59 punti, mentre a 54 ci sono Bird e Vergne, campione in carica. l'E-Prix romano è la prima tappa del ciclo europeo che si chiude a Berna il 22 giugno.



La gara sarà trasmessa su Italia 1 con un ampio speciale di avvicinamento, mentre su sportmediaset.it si potranno seguire anche le prove, che precederanno il via dell'E-Prix alle 16.