Formula E: Da Costa fa doppietta a Portland, Cassidy in crisi

e-prix portland

Il portoghese vince anche il Round 14, Porsche accorcia su Jaguar: il leader della classifica ancora senza punti

© Getty Images Il Mondiale di Formula E si deciderà nel double-header di Londra. Nel Round 14 di Portland, infatti, vince ancora António Félix da Costa, che anticipa Robin Frijns (Envision Racing). Vince ancora la Porsche, che tiene viva la classifica costruttori. In quella piloti, invece, è tutto ancora più aperto: Nick Cassidy chiude ancora senza punti ed è ora a quota 167, a +12 sul compagno di team Mitch Evans e su Pascal Wehrlein.

Altro che chiudere il Mondiale: Nick Cassidy torna da Portland senza punti, la Jaguar incassa una doppia beffa nei confronti della Porsche e così, con due Round rimasti (quelli di Londra del 20 e 21 luglio), è ancora tutto in discussione. Anche la seconda gara va a António Félix da Costa (terza vittoria di fila), che permette al suo team di restare in gioco per il titolo a squadre. Sono 289 i punti contro i 322 della Jaguar, che resta in vetta. Eppure, c'è poco da sorridere visto che la Porsche piazza anche in quarta posizione Pascal Wehrlein, pienamente in corsa per il titolo piloti.

Da Costa riesce ad anticipare Robin Frijns, protagonista con due secondi posti a Portland. La gara, invece, è caratterizzata da tanti problemi, in particolare a Nick Cassidy che, come tanti in pista, litiga con le ali. Buemi si becca un drive through ed è quasi subito fuori dai giochi. E al giro 18 interviene anche la safety car. Il leader del Mondiale resta sempre nelle retrovie e chiude tredicesimo, sfruttando come può la fase d'attacco. Ultimi giri invece favorevoli a da Costa, che dopo Shanghai e la prima gara di Portland fa tris. Terzo Evans e quarto Wehrlein, con i due principali inseguitori di Cassidy che rischiano con un'investigazione a fine gara, ma rosicchiano punti al leader.

Questa la situazione a due Round dalla fine: Cassidy è primo con 167 punti, con Evans e Wehrlein a 155, da Costa a 134 e Vergne a 129. Cinque piloti ancora matematicamente in corsa per il titolo, mentre solo Jaguar e Porsche si giocano il Mondiale costruttori: a Londra sarà un finale di Formula E da sogno.