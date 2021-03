Formula E, Porsche conferma il suo impegno anche per la Gen3 nel 2022/23

FORMULA E

L'azienda tedesca: "Questo campionato offre grande potenziale sportivo e tecnologico, vogliamo farne parte"

La Gen3 di Formula E, che debutterà a partire dal campionato 2022/23, avrà anche Porsche tra i suoi protagonisti: il costruttore tedesco, entrato l'anno scorso nel mondiale elettrico, conferma quindi il suo impegno nello sviluppo di veicoli da corsa elettrici. "Per noi era importante che fosse preservato il DNA della Formula E, ed è successo. Attendiamo con impazienza la nuova era di questo campionato, che ha grande potenziale sportivo e tecnologico" ha detto Fritz Enzinger, vicepresidente Porsche Motorsport. Getty Images

La Gen3 porterà vantaggi in termini di prestazioni ed efficienza tra cui auto più potenti e leggere, ricarica più rapida e controllo dei costi, con la stessa spettacolarità a cui ci ha abituato il Mondiale elettrico. "Sono contento della scelta di Porsche. È anche la conferma che la Formula E è la piattaforma giusta per promuovere l'esperienza dei produttori nell'elettrificazione e dimostrare il nostro impegno condiviso per soluzioni di mobilità più sostenibili" le parole di Jean Todt, presidente FIA.

Porsche è entrata nel mondiale di Formula E nella scorsa stagione, arrivando a podio nel suo primo E-Prix corso, mentre quest'anno è rappresentata in griglia dal duo Lotterer-Wehrlein.