Formula E, Piquet attacca Massa: "Ridicolo, un dilettante"

15/01/2019

Polemica verdeoro in Formula E tra Nelson Piquet Jr e Felipe Massa durante le seconde libere del gp di Marrakech. Il pilota della Venturi ha accusato un problema tecnico rimanendo, secondo il brasiliano della Jaguar, in traiettoria: "Visto cosa ha fatto? Ridicolo, un dilettante" ha sbottato il figlio d'arte col box. Massa ha risposto così: "Triste, non è un grosso esempio per ciò che dice e fa: ho avuto un problema, non ho ostacolato nessuno".