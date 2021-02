Formula E, oggi gara-2 dell'E-Prix Diriyah: gli orari su Canale 20 e Sportmediaset.it

FORMULA E

Il campionato elettrico come sempre su Mediaset: gli appuntamenti su Canale 20, Italia 1 e Sportmediaset.it

Dopo la vittoria di De Vries (Mercedes) in gara-1, il circuito di Diriyah è pronto per il bis nel primo weekend del settimo mondiale di Formula E. In Arabia Saudita prove libere, qualifiche e poi la gara sempre alle 18 e sempre su Canale 20 e Sportmediaset.it. Se il pilota olandese cercherà di allungare ulteriormente in qualifica, gli altri - a partire da Edoardo Mortara - cercheranno la rivincita: gara-2 tutta da seguire!

GLI ORARI

Sabato 27 febbraio

Ore 11.40: Prove libere 3 in streaming su Sportmediaset.it

Ore 13.45: Qualifiche in streaming su Sportmediaset.it

Ore 17.45: Gara-2 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

Ore 24: replica di Gara-2 su Italia 1

