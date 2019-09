Formula E, nuova tappa in calendario: nel 2020 si corre a Jakarta

La Formula E continua ad allargarsi e diventa sempre più globale. L'ultima aggiunta al calendario del Mondiale 100% elettrico è quella dell'E-Prix di Jakarta, che si correrà il 6 giugno sulle strade della capitale indonesiana. Nelle prossime settimane verrà svelato anche il layout del circuito, il quinto asiatico dopo Diriyah (Arabia Saudita), Hong Kong, Cina (ancora da confermare la location) e Seoul.

Mantenendo inalterate le 14 gare stagionali, Jakarta dovrebbe tagliare fuori l'E-Prix di Marrakech, che era previsto per il 14 dicembre 2019, ma che non era ancora stato confermato. Per l'annuncio del calendario definitivo, in ogni caso, bisognerà attendere inizio ottobre: con l'inserimento dell'Indonesia sarà infatti necessario riorganizzare le date per venire incontro alle esigenze logistiche. Al momento, infatti, i team dovrebbero spostarsi da Berlino (E-Prix previsto il 30 maggio) a Jakarta nel giro di pochi giorni.