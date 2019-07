Formula E, la Mercedes è pronta: "Abbiamo sfruttato l'esperienza in F1"

10/07/2019

Ancora pochi mesi e poi anche la Mercedes farà il suo debutto nel campionato di Formula E. Una nuova sfida che l'ingegnere capo Pierre Godof ha sintetizzato così. "Abbiamo sfruttato l'esperienza accumulata dalla Mercedes in F1 per sviluppare il progetto. Due squadre di tecnici hanno lavorato in paralleo e ora siamo finalmente pronti alla nostra prima stagione", ha detto Pierre Godof.