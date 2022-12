Formula E: Gunther cannibale nei test di Valencia, firma il miglior giro della settimana

Il tedesco chiude alla grande l’ultima giornata di prove sul circuito spagnolo: tempo di 1:25.127

Si chiude nel segno di Maximilian Gunther la settimana di test per la Formula E. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il tedesco conferma l’ottimo momento di forma della sua Maserati e mette a segno il giro più veloce nei quattro giorni di prova. Tempo di 1:25.127, alle sue spalle Vandoorne con 1:25.236, terza piazza per Vergne. La stagione 2023 della Formula E inizia sabato 14 gennaio con l’appuntamento a Città del Messico.

Vedi anche Formula E Formula E, Günther è ancora il più veloce nei test, Hughes vince la simulazione di gara Si è conclusa a Valencia, in Spagna, un’intensa settimana di test per la Formula E con i piloti che hanno preso confidenza con la nuova monoposto Gen3. Tutto pronto quindi per la stagione 2023, al via sabato 14 gennaio con la gara di Città del Messico. Sul circuito Ricardo Tormo, nell’ultima giornata di prove, è ancora Maximilian Gunther il dominatore delle prove in pista: il tedesco di Maserati MSG Racing mette a segno il giro più veloce in assoluto di tutti e quattro i giorni di test, straordinario tempo di 1:25.127 nella sessione del pomeriggio dopo essere stato il migliore anche martedì e mercoledì.

Sempre al pomeriggio, bene anche Stoffel Vandoorne (DS Penske) con 1:25.236 e secondo in "classifica". La mattina è invece il compagno alla DS Penske Jean-Eric Vergne a mettere a segno il giro più veloce, e terzo in generale della giornata, con un ottimo 1:25.248.