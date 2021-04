Formula E, E-Prix Valencia-2: prima superpole in carriera per Dennis

E-PRIX VALENCIA

Il pilota britannico conquista la prima pole position in carriera nel mondiale elettrico davanti al connazionale Alex Lynn

di

LUCA BUCCERI

Jake Dennis, alla guida della BMW del team Andretti, conquista la superpole di gara-2 di Valencia, sesta tappa del mondiale di Formula E. Il pilota britannico, alla prima pole position in carriera tra le monoposto elettriche, partirà dalla prima fila al fianco del connazionale Lynn, terzo posto e seconda fila per Blomqvist. Altra sessione di qualifica da dimenticare per i piloti top in generale: 17° Vandoorne e 18° De Vries. Getty Images

Una superpole strabiliante, un tempo irraggiungibile quello di Jake Dennis che con oltre otto decimi di vantaggio su Lotterer conquista la prima pole position in carriera in Formula E. Una prestazione da applausi per il 25enne britannico, alla prima vera occasione da prima fila nella sua esperienza nel campionato mondiale elettrico.

Tripudio di gioia nel box BMW che acciuffa la prima pole della stagione e dovrà mettere in campo la giusta strategia per evitare le brutte figure a cui ha assistito ieri in gara-1. Il buono e il cattivo tempo per la scuderia statunitense, che esulta per Dennis ma si mangia le mani per la prestazione di Guenther che invece partirà dall'ultima posizione in griglia.

Prima fila mancata per André Lotterer, penalizzato e scivolato in quinta posizione in griglia di partenza e a caccia dei primi punti di una stagione tormentata che lo vede ancora a zero punti raccolti. Il "Tormo" di Valencia si conferma favorevole ad Alex Lynn, che dopo la seconda fila di gara-1 conquista la prima fila e il secondo posto in griglia. Bene anche le due NIO di Blomqvist e Turvey, in terza e quarta posizione in griglia, così come la Venturi di Norman Nato, che chiude la terza fila.

Altra sessione di qualifica da rivedere per i piloti che occupano le posizioni nobili della classifica generale. Il primato non porta bene e dopo Bird, che ieri ha perso la leadership con il 20° posto in griglia di partenza e la squalifica in gara, anche De Vries fatica. L'olandese, attuale leader del mondiale, partirà dalla non fila al fianco del compagno di box (nonché rivale in classifica generale) Stoffel Vandoorne, mentre Robin Frijns occuperà l'ottava fila.

Vi ricordiamo che potrete seguire le emozioni di gara-2 dell'E-Prix di Valencia dalle 14 in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it.