Formula E, E-Prix San Paolo: pole di Wehrlein davanti a Rowland

La prima pole della stagione 2024/25 della Formula E va a Pascal Wehrlein. Nell'E-Prix di San Paolo in Brasile il pilota del team Porsche partirà dalla prima casella in griglia precedendo Oliver Rowland del team Nissan, battuto in finale in qualifica per un decimo. La seconda fila sarà aperta da Jake Dennis in Andretti (battuto in semifinale per un solo millesimo da Rowland), seguito dalla DS Penske di Gunther.