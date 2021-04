Formula E, E-Prix Roma: prima superpole per il rookie Cassidy

E-PRIX ROMA

Il pilota neozelandese, alla quarta gara in carriera in Formula E, partirà davanti a tutti in gara-2 di Roma

di

LUCA BUCCERI

Va a Nick Cassidy la superpole di gara-2 dell'E-Prix di Roma, quarta tappa del mondiale di Formula E. Il pilota neozelandese, rookie alla guida della Virgin, stampa un crono stratosferico conquistando la prima fila ripetendo l'ottima prestazione nelle libere del mattino. Seconda posizione in griglia per Norman Nato, della scuderia Venturi, davanti alla Porsche di Pascal Wehrlein. Qualifica amara per Vergne, vincitore di gara-1, costretto a partire dal 21° posto.

Sessione di qualifica di sterzo e controsterzo per far fronte all'asfalto bagnato di Roma, una mattina complicata per le monoposto full electric che vedono festeggiare la Virgin di un super rookie Nick Cassidy, capace di conquistare la prima superpole in Formula E dopo appena quattro gare in carriera nel mondiale elettrico. Tempo stratosferico per il 26enne di Auckland che ripete l'ottima prestazione registrata al mattino nel corso delle libere riuscendo a conquistare la prima fila di gara-2 dell'E-Prix di Roma che si preannuncia ricco di emozioni. Prima fila anche per l'altro rookie Norman Nato che manda in estasi il team Venturi.

Seconda fila e terzo posto in griglia per Pascal Wehrlein, alla guida della Porsche. Il pilota tedesco, nonché simulatore ufficiale della Ferrari, viene beffato di qualche decimo ma potrà di certo dire la sua tra le curve del circuito cittadino della Capitale. Completano i magnifici 6 la quarta posizione in griglia di Stoffel Vandoorne, sfortunatissimo ieri nel finale di gara-1, seguito da Guenther e Sims.

Amaro in bocca per André Lotterer, che aveva conquistato il secondo posto in qualifica aggiudicandosi un posto per la superpole, ma poi punito con una penalità per l'incidente avvenuto ieri in gara-1 che lo ha relegato in 22esima posizione in griglia di partenza. Sesta fila per l'attuale leader del mondiale Sam Bird, 11° affiancato dal compagno di box Mitch Evans.

Ancora una volta qualifica da dimenticare per il campione del mondo iridato Antonio Felix Da Costa, che dopo aver conquistato la diciassettesima posizione in griglia e il ritiro in gara ieri partirà quest'oggi dalla sedicesima posizione. Uscito nel primo gruppo in qualifica, fatica per via della pista con poco grip il vincitore di gara-1 Jean-Eric Vergne che sarà costretto a partire dalla ventunesima casella in griglia.



