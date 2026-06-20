Formula E, E-Prix di Sanya: Jake Dennis firma la pole in un derby Andretti

La squadra americana è l'unica a portare entrambe le vetture nella fase a eliminazione diretta, un segnale che diventa ancora più evidente con il passare dei minuti. Nei quarti arriva uno dei confronti più belli della stagione: Evans e Barnard si sfidano sul filo dei millesimi e alla fine è il neozelandese a passare il turno per appena un millesimo di secondo. Drugovich supera invece Cassidy con maggiore autorità. Dall'altra parte del tabellone Ticktum conferma il suo eccellente feeling con il giro secco dopo le pole conquistate a Monaco e piega De Vries per soli 44 millesimi. Chiude il programma il derby tutto Porsche tra Wehrlein e Dennis: il britannico sfiora il muro in curva 11 ma trova comunque il tempo per eliminare il pilota del team Porsche Factory.