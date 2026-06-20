Formula E, E-Prix di Sanya: Jake Dennis firma la pole in un derby Andretti
Il britannico batte il compagno di squadra Drugovich nella prima finale tutta americana della storia della Formula E. Alle 9:00 il via dell'E-Prrix in diretta su Canale 20 e in streaming su sportmediaset.itdi Massimiliano Cocchi
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A Sanya, città della Cina meridionale teatro dell'undicesimo appuntamento stagionale, il sabato della Formula E inizia nel segno del caldo estremo e di Jake Dennis. Alle 10:30 del mattino ora locale il termometro segna già 32°C, l'umidità sfiora il 75% e l'asfalto tocca i 52°C. Condizioni al limite che non impediscono però al britannico di ritrovare una pole position che mancava da Jakarta dello scorso anno.
Le qualifiche regalano subito qualche sorpresa. Nel Gruppo A il più veloce è Felipe Drugovich, davanti a Evans, Barnard e Cassidy. Restano invece fuori Mortara, autore già di tre pole stagionali, insieme a Müller e Nato. Ancora più pesanti le esclusioni nel Gruppo B: il campione del mondo in carica Oliver Rowland non va oltre il sesto posto e saluta anzitempo la sessione, così come Da Costa e Vergne. Maloney, invece, finisce contro le barriere.
I duelli raccontano una storia tutta Andretti.
La squadra americana è l'unica a portare entrambe le vetture nella fase a eliminazione diretta, un segnale che diventa ancora più evidente con il passare dei minuti. Nei quarti arriva uno dei confronti più belli della stagione: Evans e Barnard si sfidano sul filo dei millesimi e alla fine è il neozelandese a passare il turno per appena un millesimo di secondo. Drugovich supera invece Cassidy con maggiore autorità. Dall'altra parte del tabellone Ticktum conferma il suo eccellente feeling con il giro secco dopo le pole conquistate a Monaco e piega De Vries per soli 44 millesimi. Chiude il programma il derby tutto Porsche tra Wehrlein e Dennis: il britannico sfiora il muro in curva 11 ma trova comunque il tempo per eliminare il pilota del team Porsche Factory.
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La sensazione è che Drugovich abbia qualcosa in più. Il brasiliano continua infatti la sua cavalcata battendo Evans in semifinale e conquistando la sua prima finale in Formula E. Dennis risponde approfittando di un errore di Ticktum in curva 9 che spegne le ambizioni del pilota Cupra Kiro.
La finale scrive una pagina inedita della categoria. Mai prima d'ora due compagni di squadra si erano giocati la pole position su una Andretti. Da una parte Drugovich, 26 anni, campione di Formula 2 nel 2022 e rookie della serie elettrica. Dall'altra Dennis, campione del mondo della Stagione 9 e volto storico del progetto Andretti. Il brasiliano arriva all'ultimo confronto dopo una qualifica impeccabile, ma nel giro decisivo commette un errore che gli costa carissimo. Dennis non si lascia sfuggire l'occasione e con un 1:05.453 si prende l'ottava pole position della carriera. Un risultato che interrompe un digiuno lungo oltre un anno e che restituisce al britannico una posizione di partenza fondamentale in vista dell'E-Prix di Sanya.