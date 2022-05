Formula E, E-Prix Berlino: Mortara vola e conquista la pole al Tempelhof

e-prix berlino

Il pilota svizzero conquista la prima pole position assoluta in carriera nel mondiale elettrico

È Edoardo Mortara a conquistare la pole position dell'E-Prix di Berlino, settima tappa stagione del campionato di Formula E. Il pilota del team Venturi conquista la prima casella in griglia di partenza dopo aver battuto in finale di qualifica la Mahindra di Alexander Sims, mentre dalla seconda fila partiranno le due Ds Techeetah di Vergne e Da Costa. Sfortuna per Antonio Giovinazzi, che sarà costretto a partire dalla nona fila alla 18esima casella in griglia. Getty Images

Una beffa all'ultima curva da una parte, felicità ed entusiasmo al settimo cielo dall'altra. La finale per la pole position al Tempelhof di Berlino per l'E-Prix in terra tedesca, prima delle due tappe nella capitale, è vinta da Edo Mortara che conquista la prima pole in carriera in Formula E al 52° tentativo. L'italo-svizzero, dopo aver battuto Lotterer e Da Costa, ha la meglio anche su Sims che era sicuro di aver agguantato il primo posto in griglia di partenza, ma poi è stato beffato per questione di millesimi. Il britannico, poco prima, era stato protagonista di un super tempo in semifinale, dove aveva battuto Jean-Eric Vergne registrando lo stesso tempo al millesimo col francese.

Il pilota due volte campione del mondo partirà quindi dalla seconda fila, in quarta casella, al fianco del collega di box Da Costa, mentre dalla terza prenderanno il via le due Porsche di Lotterer e Wehrlein. Ottima sessione di qualifica, con tanto di sorpresa, per la Dragon Penske di Sergio Sette Camara, che a Berlino partirà dal settimo posto davanti al leader del mondiale Stoffel Vandoorne che non è riuscito a passare i quarti di finale contro Vergne a causa di una sbavatura in pista.

In top 10 di qualifica anche Buemi e Evans, che partiranno dunque dalla quinta fila. Giornata storta invece per l'iridato De Vries, che dovrà costruire una gara di rimonta dalla 12esima casella in griglia al fianco di Dennis e davanti a Di Grassi e Turvey. L'italiano Antonio Giovinazzi, a bordo della sua Dragon Penske, sarà invece costretto a partire dal 18° posto dopo aver chiuso la qualifica del gruppo B col nono tempo.