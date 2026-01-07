Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?

La stagione è cominciata a San Paolo a dicembre, con il solito disordine apparente che poi premia chi sa restare lucido. Jake Dennis ha ritrovato la vittoria dopo oltre un anno. Alle sue spalle Oliver Rowland, che qui in Messico ha vinto un anno fa iniziando la sua cavalcata verso il titolo mondiale. A San Paolo si è visto anche Nick Cassidy, terzo al traguardo e protagonista del primo podio con Citroën Racing. Il Messico sarà un test vero anche per lui, e per un progetto che cerca conferme.