Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?

Sabato 10 gennaio seconda tappa della Season 12, diretta su Sportmediaset.it. Dopo l'esordio a San Paolo di corre nel tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez. Chi ha trionfato qui negli ultimi tre anni si è poi laureato Campione della serie elettricadi Massimiliano Cocchi
© Ufficio Stampa
La Formula E riparte da Città del Messico, altitudine che toglie ossigeno e restituisce una verità: chi ha vinto qui nelle ultime tre edizioni si è poi laureato campione a fine stagione. Jake Dennis nel 2023, Pascal Wehrlein nel 2024 e Oliver Rowland nel 2025.
L’e-Prix di Città del Messico inaugura il 2026 del motorsport e accompagna la Season 12 verso la sua prima verifica dopo l'esordio nel caos di San Paolo che ha visto emergere Jake Dennis, davanti a Oliver Rowland e Nick Cassidy.
Quella di Città del Messico Non è una gara come le altre: sarà la numero 150 nella storia del campionato, la 50ª dell’era GEN3, la decima sul circuito dedicato ai fratelli Rodríguez.
Si corre sabato 10 gennaio, in diretta su Sportmediaset.it alle 21.00, con differita alle 23.30 su Canale 20. Un appuntamento che la Formula E conosce bene: il Messico c’è quasi sempre stato, sin dalla Stagione 1, eccezion fatta per l’anno di Puebla. Qui la serie elettrica ha cambiato forma più volte, adattando più volte il layout del circuito.
© Ufficio Stampa
Il layout: ritorno al passato per andare più forte
Per il 2026 si torna a una configurazione già vista, quella del 2020 e del 2022. 2,608 chilometri, 16 curve, niente chicane nel tratto che porta allo stadio, il celebre e coreografico Foro Sol. Una scelta che aumenta velocità e possibilità per attaccare.
© Ufficio Stampa
Dennis è tornato, Rowland c’è sempre
La stagione è cominciata a San Paolo a dicembre, con il solito disordine apparente che poi premia chi sa restare lucido. Jake Dennis ha ritrovato la vittoria dopo oltre un anno. Alle sue spalle Oliver Rowland, che qui in Messico ha vinto un anno fa iniziando la sua cavalcata verso il titolo mondiale. A San Paolo si è visto anche Nick Cassidy, terzo al traguardo e protagonista del primo podio con Citroën Racing. Il Messico sarà un test vero anche per lui, e per un progetto che cerca conferme.