Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula E
MEXICO CITY E-PRIX

Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?

Sabato 10 gennaio seconda tappa della Season 12, diretta su Sportmediaset.it. Dopo l'esordio a San Paolo di corre nel tracciato dedicato ai fratelli Rodriguez. Chi ha trionfato qui negli ultimi tre anni si è poi laureato Campione della serie elettrica

di Massimiliano Cocchi
07 Gen 2026 - 15:37
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Formula E riparte da Città del Messico, altitudine che toglie ossigeno e restituisce una verità: chi ha vinto qui nelle ultime tre edizioni si è poi laureato campione a fine stagione. Jake Dennis nel 2023, Pascal Wehrlein nel 2024 e Oliver Rowland nel 2025. 

L’e-Prix di Città del Messico inaugura il 2026 del motorsport e accompagna la Season 12 verso la sua prima verifica dopo l'esordio nel caos di San Paolo che ha visto emergere Jake Dennis, davanti a Oliver Rowland e Nick Cassidy.  

Quella di Città del Messico Non è una gara come le altre: sarà la numero 150 nella storia del campionato, la 50ª dell’era GEN3, la decima sul circuito dedicato ai fratelli Rodríguez. 

Si corre sabato 10 gennaio, in diretta su Sportmediaset.it alle 21.00, con differita alle 23.30 su Canale 20. Un appuntamento che la Formula E conosce bene: il Messico c’è quasi sempre stato, sin dalla Stagione 1, eccezion fatta per l’anno di Puebla. Qui la serie elettrica ha cambiato forma più volte, adattando più volte il layout del circuito. 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il layout: ritorno al passato per andare più forte

Per il 2026 si torna a una configurazione già vista, quella del 2020 e del 2022. 2,608 chilometri, 16 curve, niente chicane nel tratto che porta allo stadio, il celebre e coreografico Foro Sol. Una scelta che aumenta velocità e possibilità per attaccare.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dennis è tornato, Rowland c’è sempre

La stagione è cominciata a San Paolo a dicembre, con il solito disordine apparente che poi premia chi sa restare lucido. Jake Dennis ha ritrovato la vittoria dopo oltre un anno. Alle sue spalle Oliver Rowland, che qui in Messico ha vinto un anno fa iniziando la sua cavalcata verso il titolo mondiale. A San Paolo si è visto anche Nick Cassidy, terzo al traguardo e protagonista del primo podio con Citroën Racing.  Il Messico sarà un test vero anche per lui, e per un progetto che cerca conferme.

formula e
orari formula e
citroen formula e
formula e: jaguar
mexico city
mediaset formula e
formula e mexico city
formula e messico
oliver rowland formula e
pascal wehrlein formula e

Ultimi video

01:53
Incidente per Mortara

Incidente per Mortara

01:33
Torna la Formula E

Torna in pista la Formula E

02:01
MAG SRV FORMULA E SAN PAOLO BILANCIO GARA OK

Fe, buona la prima: nel caos incidente trionfa Dennis

00:39
Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024 - VIDEO

01:23
RULLO E-PRIX BRASILE FORMULA SRV

Far West elettrico: vince Dennis, paura per Martí

02:30
FE SRV QUALIFICHE SAN PAOLO con sgommata

Gli highlights delle qualifiche di San Paolo, Dennis in Pole

02:57
Formula E, incidente shock: la telecronaca

Formula E, incidente shock: momenti di tensione in telecronaca

01:05:34
1° Round | E-Prix San Paolo

1° Round | E-Prix San Paolo

06:16
Il podio di San Paolo in Brasile

Il podio di San Paolo in Brasile

00:45
Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

Nick Cassidy: "Il podio è un grande risultato"

00:34
Oliver Rowland: "Siamo stati fortunati con la Safey Car"

Oliver Rowland: "Siamo stati fortunati con la Safey Car"

00:59
Jake Dennis: "Il modo perfetto per iniziare la stagione"

Jake Dennis: "Il modo perfetto per iniziare la stagione"

01:54
A San Paolo vince Dennis

A San Paolo vince Dennis

00:35
Formula E, l'Halo salva la vita a Martì

Formula E, che paura a San Paolo! L'Halo salva la vita a Martì

01:27
Brutto incidente per Martì

Brutto incidente per Martì

01:53
Incidente per Mortara

Incidente per Mortara

I più visti di Formula E

Formula E: i 20 piloti

Le squadre della Formula E

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024

Lo spaventoso incidente di Wehrlain del Brasile 2024 - VIDEO

Formula E, tocca al Brasile: sesto round nel Sambodromo di San Paolo

Lindsay Brewer - DS PENSKE

I volti femminili alla guida delle monoposto elettriche

Formula E, le foto della Gen4 per il 2026/27

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:46
Crans Montana, la FIA ricorda il kartista Joaquim Van Thuyne
15:45
West Ham, crisi senza fine: ora Espirito Santo rischia l'esonero
15:37
Formula E: chi vince in Messico vince il titolo?
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"
15:30
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"
15:30
Tennis, United Cup: la Svizzera supera 2-1 l'Argentina e vola in semifinale