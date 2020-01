Formula E, cambia la pista di Città del Messico

Novità in vista per la pista per l'E-Prix di Città del Messico. La gara in progamma il 15 febbraio, terza tappa del campionato di Formula E, infatti, si svolgerà su un nuovo layout rispetto a quello utilizzato la scorsa stagione. La prima parte del tracciato dell'Autodromo Hermanos Rodriguez resterà invariata, ma la curva 3 immetterà in una nuova sequenza di quattro quattro, compreso un doppio tornantino a destra. Poi si tornerà sul classico tracciato, che porta alla parte dello stadio. Quanto al curvone finale, è stata eliminata la chicane, per renderlo ancora più veloce.