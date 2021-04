Formula E a Valencia: la programmazione su Mediaset

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in diretta e in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di Formula E. Sabato 24 aprile, su Italia 1, dalle ore 15.00 si torna in pista con l’ePrix della Spagna, tra le vie di Valencia. Domenica 25 aprile spazio al secondo ePrix, in diretta sul 20 alle ore 14.00. La telecronaca dell’ePrix è affidata a Nicola Villani e a Luca Filippi, già pilota della NIO e collaudatore delle rivoluzionarie monoposto di seconda generazione. In studio, prima della gara, Ronny Mengo e la pilota Vicky Piria. Inviata ai box in Spagna Anna Capella.

