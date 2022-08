Formula E a Seoul, countdown Vandoorne: può vincere il titolo al quarto tentativo

© Getty Images

Non se la prenderà Stoffel Vandoorne, ma solo lui può perdere questo mondiale elettrico. Al netto della scaramanzia, a dirlo sono i 36 punti di vantaggio su Mitch Evans (che diventano 41 su Edoardo Mortara) ma soprattutto lo dicono i bioritmi estivi, che hanno fatto decollare le due ultime tappe del trentenne belga, contro il cortocircuito dei due diretti avversari. Sì perché alle due gare di Seoul che chiudono la stagione – in diretta sabato e domenica alle 8.45 su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it – Vandoorne si presenta in testa, forte dei 60 punti guadagnati nei quattro E-Prix tra Londra e New York. Mentre Evans si è fermato a 25 e addirittura Mortara non ha portato a casa più di cinque punti totali, per una luna nera ben più scura della sua Venturi total black.