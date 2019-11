Formula E 2019/20, tutti i piloti della sesta stagione

FORMULA E

La sesta stagione di Formula E, anche quest'anno trasmessa in chiaro su Mediaset, si preannuncia ancora più competitiva: saranno 23 i piloti a dare la caccia a Jean-Eric Vergne per cercare di strappargli il titolo vinto l'anno scorso. Tante le novità negli abitacoli, e di livello: ci sono drivers provenienti dalla F1 al WEC al DTM, prime scelte di di Mercedes e Porsche che fanno il debutto ufficiale nel mondiale elettrico.

































































































Partiamo innanzitutto dalle conferme, cinque team schiereranno in griglia gli stessi piloti: Audi Sport Abt Schaeffler (Abt-Di Grassi), Envision Virgin Racing (Bird-Frijns), Mahindra Racing (D'Ambrosio-Wehrlein), Nissan e.dams (Buemi-Rowland) e Venturi (Massa-Mortara).

Le novità investono pure il team campione della DS Techeetah: a fianco dell'iridato Vergne ecco Felix da Costa (l'anno scorso alla BMW, che ha ingaggiato Guenther, ex Geox Dragon, come compagno di Sims). La Panasonic Jaguar Racing fa debuttare Calado a fianco di Evans, NIO 333 FE Team schiererà Turvey-Quinghua mentre la GEOX Dragon rivoluziona tutto con il rookie per la Formula E Hartley (ex pilota F1 e due volte campione mondiale WEC) a fianco di Mueller.

Infine, le novità Mercedes e Porsche che proveranno da subito a gareggiare ad alti livelli. Le frecce d'argento elettriche schiereranno Vandoorne (ex F1) e De Vries (campione 2019 di F2), l'altro costruttore di Stoccarda ha ingaggiato Lotterer (campione WEC 2012) e Jani (vincitore 2016 della 24 Ore di Le Mans).