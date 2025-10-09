Extreme H: Kristofferson e Åhlin-Kottulinsky i più veloci al debutto assoluto in Arabia Saudita

L'Extreme H inizia con grande emozioni. Il primo round in assoluto del Mondiale con vetture a idrogeno di Qiddiya City regala subito un testa a testa tra chi aveva lasciato il segno anche nelle stagioni con l'elettrico. Mikaela Åhlin-Kottulinsky e Johan Kristoffersson sono i più veloci nella prima delle tre prove: la time trial, quella a tempo. I due svedesi, che ora corrono per la Kristoffersson Motorsport AB, si alternano nel migliore dei modi e fanno registrare il tempo più veloce: 11'23"391. Proprio all'ultimo respiro, i due anticipano altri due pezzi da novanta come Molly Taylor e Kevin Hansen, battuti per poco più di mezzo secondo: 0"59. Al terzo posto la Hansen (+5"79) guidata dai vincitori dell'ultima prova di Extreme E in Arabia Saudita, vale a dire Bakkerud e Munnings. A seguire, Team Even (+6"71 con Hosas-Veiby), JBX (Hallman-Giampaoli a +8"73), Carl Cox (Andersson-Scheider a +10"86) e Zeroid (+13"79 per Leadbetter-McConnell), chiudono la classifica Sorensen e O'Donovan, a più di un minuto (+1'03"77) con il Team Stard. La tre giorni di prove si chiuderà sabato con la gara, venerdì è in programma l'head-to-head.