Extreme H: su Mediaset il primo Mondiale di SUV a idrogeno

Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 ottobre, dalle ore 15.00, su Mediaset debutta la Coppa del Mondo FIA Extreme H, primo campionato off-road alimentato a idrogeno. L’evento sarà trasmesso in diretta sul 20 e in streaming su SportMediaset.it. La telecronaca sarà affidata a Ronny Mengo e Giulio Rangheri, che guideranno il racconto di questo campionato green, con approfondimenti, interviste e collegamenti esclusivi.