Extreme H: su Mediaset il primo Mondiale di SUV a idrogeno

Si comincia in Arabia Saudita: l'evento in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it

08 Ott 2025 - 15:29

Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 ottobre, dalle ore 15.00, su Mediaset debutta la Coppa del Mondo FIA Extreme H, primo campionato off-road alimentato a idrogeno. L’evento sarà trasmesso in diretta sul 20 e in streaming su SportMediaset.it. La telecronaca sarà affidata a Ronny Mengo e Giulio Rangheri, che guideranno il racconto di questo campionato green, con approfondimenti, interviste e collegamenti esclusivi.

Grazie all’avanguardistica tecnologia dell'idrogeno, esaltata da un ambiente di gara complesso, che vede impegnati un pilota donna e un pilota uomo in ogni squadra, Extreme H è un passo avanti, coraggioso, pionieristico e inclusivo, verso la transizione a un’energia pulita. Otto team affrontano un format completamente nuovo, che include prove a cronometro, testa a testa e discipline multi-vettura. La prima gara si corre a Qiddiya City, in Arabia Saudita, su una pista situata vicino alle montagne di Tuwaiq, appositamente progettata per questa competizione.

«Con Extreme H vogliamo aprire un nuovo capitolo nella storia del motorsport sostenibile», spiega Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E. «Dopo aver dimostrato che le competizioni elettriche possono essere emozionanti e spettacolari, ora è il momento di esplorare l’idrogeno come tecnologia del futuro».

L’Extreme H, erede diretto dell’Extreme E, utilizza la nuova vettura Pioneer 25, alimentata da una cella a combustibile a idrogeno. Sedici i piloti e tre le manche, con distinte sessioni di gara: prove cronometrate (Time Trials), scontri diretti fra vetture (Head to head) e gara finale (World Cup Final). Le migliori squadre, dalle qualifiche avanzano a semifinali e finali in base al tempo oppure al piazzamento nelle manche precedenti. Ogni pilota deve guidare almeno una parte della gara. Alla fine, la somma dei punti delle varie manche determina la classifica finale del round.

SQUADRE                                            PILOTI
Hansen Motorsport                          Andreas Bakkerud / Catie Munnings
Carl Cox Motorsport                        Timo Scheider / Klara Andersson
JBX (Team Monaco)                       Tommi Hallman / Christine “GZ” Giampaoli Zonca
STARD                                             Patrick O’Donovan / Amanda Sorensen
ZEROID QEV Motorsport               Fraser McConnell / Gray Leadbetter
Kristoffersson Motorsport (KMS)  Johan Kristoffersson / Mikaela Åhlin-Kottulinsky
Team EVEN                                    Ole Christian Veiby / Hedda Hosås
Jameel Motorsport                          Kevin Hansen / Molly Taylor

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
Round 1: ore 15.00 su 20 e SportMediaset.it

VENERDÌ 10 OTTOBRE
Round 2: ore 15.00 su 20 e SportMediaset.it

SABATO 11 OTTOBRE
Round 3: ore 15.00 su 20 e SportMediaset.it

extreme h
arabia saudita
mediaset
programmazione
