Riparte il campionato Extreme E: tutto in diretta su Mediaset

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato e domenica le prime due gare del campionato 2023 riservato ai Suv elettrici: da seguire su Canale 20 e Sportmediaset.it

Per il terzo anno consecutivo, Mediaset trasmette in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey - Extreme E. La gara inaugurale, il Desert X-Prix, andrà in onda sul canale 20, domenica 12 marzo, dalle ore 13.00, da Neom, la città del futuro dell’Arabia Saudita. Tornano quindi, sulla rete diretta da Marco Costa, i potentissimi SUV elettrici pronti a sfrecciare su tracciati ai confini della Terra. La telecronaca dell’X-Prix è affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria. Sabato 11 marzo in diretta streaming su sportmediaset.it dalle ore 13 la diretta di Gara 1, che sarà riproposta in differita sul Canale 20, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo. L’Extreme E si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta seguendo una chiave ambientalista e moderna per sensibilizzare le persone al cambiamento climatico. Tra le tappe della seconda stagione, Arabia Saudita, Italia e Cile già presenti lo scorso anno, e un X Prix che si correrà o in Amazzonia o negli Stati Uniti.

Vedi anche Extreme-E Extreme E: cambia il formato, raddoppiano le gare Dieci scuderie, 20 piloti (due per ogni squadra, una donna e un uomo), prenderanno parte al torneo. L’anno scorso hanno trionfato Cristina Gutiérrez e Sébastien Loeb con il team di Lewis Hamilton X-44. In questa stagione prenderanno parte al campionato due nuove squadre: l'XE Sports Group e il Carl Cox Motorsport, team di proprietà del Dj e produttore discografico internazionale Carl Cox. La stagione presenta un nuovo formato per quanto riguarda le gare: i piloti staranno in gara per più tempo, ci sarà un numero maggiore di manches, a cominciare dalle qualifiche, Q1 e Q2, che non avverranno più in forma singola, ma sempre con cinque auto schierate insieme al via.

Vedi anche Extreme-E Extreme E, svelato il tracciato del Desert X-Prix Dalle qualifiche si otterranno i nomi dei finalisti che salteranno le semifinali per approdare al Grand Final e alla Redemption Race di nuovo con sole cinque Odyssey 21 al via. Il paddock continuerà a viaggiare sulla nave St. Helena. In parallelo con la corsa, Extreme E organizza con le istituzioni locali una serie di iniziative per l’ambiente. Lo streaming dell’«Extreme E», come sempre è affidato a Sportmediaset.it.

Di seguito, il dettaglio della programmazione:

VENERDÌ 10 MARZO

Shakedown dalle ore 19.00 alle 19.30: Sportmediaset.it

SABATO 11 MARZO

Gara 1 dalle ore 13.00: Sportmediaset.it

DOMENICA 12 MARZO

Gara 2 dalle ore 13.00: Canale 20 e Sportmediaset.it