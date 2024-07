Extreme-E: doppietta di Veloce Racing in Scozia, altri guai per il team Rosberg

HYDRO X PRIX

La squadra formata da Taylor e Hansen fa il bis nel quarto round del Campionato davanti ad Acciona e allunga in classifica

Nel secondo round dell’Hydro X Prix di Extreme E in Scozia, valido per la quarta prova del campionato, a trionfare è ancora una volta Veloce Racing. La squadra di Taylor e Hansen vince nella Grand Final davanti al team Acciona, mentre Andretti chiude al terzo posto. Ancora guai per il team di Nico Rosberg, che chiude al quarto posto anche a causa di una foratura prima dello switch. Il team britannico allunga in vetta alla classifica.

Vedi anche Extreme-E Extreme-E: harakiri Rosberg X Racing, in Scozia vince Veloce Momento d’oro per Veloce Racing, che si aggiudica anche la seconda Grand Final nel round di Extreme-E in Scozia, davanti ad Acciona e Andretti. Ancora in difficoltà in partenza per il team Rosberg, con la vettura che pattina tanto e con Veloce che si prende la leadership davanti ad Acciona. Kottulinsky non riesce ad avvicinarsi alle due squadre davanti, mentre Hansen e Sanz creano il gap. Kottulinsky arriva allo switch con una foratura importante alla posteriore sinistra, con la gara che si compromette definitivamente. La penalità al team Andretti, terzo fino a quel momento, non permette comunque alla squadra tedesca di rientrare, mentre McConnell cerca in tutti i modi di andare a riprendere Taylor al primo posto. Gli sforzi dello svedese non sono però ripagati, perché al traguardo Veloce Racing transita in prima posizione: secondo posto quindi per Acciona, terza piazza per Andretti. Veloce allunga in vetta a quota 87 punti, secondo posto per Acciona a 78, terza posizione per il team Rosberg a quota 67. La squadra di Sainz, oltre alla medaglia d'argento virtuale, si aggiudica anche la Traction Challenge di giornata.

Nella Redemption Race a trionfare è il team McLaren, grazie al super lavoro di Ekstrom: Gutierrez nella prima parte di gara riesce a non perdere troppo tempo, restando piuttosto ancorata al team Legacy. La squadra statunitense è davanti allo switch, ma lo svedese degli arancioneri fa la differenza dopo il cambio. Mentre il team di Jenson Button chiude come fanalino di coda (alle prese con dei problemi alla vettura), Ekstrom prende la prima piazza e vola via.