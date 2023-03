Extreme E, svelato il tracciato del Desert X-Prix

Alla vigilia del weekend che darà il via alla terza stagione della Extreme E, è stato svelato il tracciato che ospiterà il primo round 2023 del campionato riservato ai Suv elettrici. Sabato e domenica il Desert X-Prix si correrà sul litorale del Mar Rosso, a Neom, in Arabia Saudita e in diretta sul Canale 20 e Sportmediaset.it. La pista su fondo sabbioso si presenta ricca di curve veloci e tortuose, con sezioni tecniche per mettere alla prova uomini, donne e mezzi.