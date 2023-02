Extreme E: cambia il formato, raddoppiano le gare

VERSO LA STAGIONE 3

Rivoluzionato il programma di ciascuno dei cinque weekend in calendario nel 2023: "Ancora più competizione e spettacolo"

La Extreme E cambia formato e si espande. La terza stagione del campionato riservato ai Suv elettrici sarà caratterizzata dal raddoppio del numero di gare: due per ciascuno dei cinque round previsti per il 2023. Ma soprattutto ci sarà un nuovo formato per ognuno dei weekend. Quest'anno sono previsti gruppi di qualificazione con al via cinque team e ciascuno di essi dovrà sfidarsi in due batterie. In totale quattro prove, ognuna delle quali assegnerà un punto al vincitore. Le migliori cinque squadre andranno alla Grand Final, che determinerà i posti sul podio finale, mentre le restanti cinque scuderie correranno la Redemption Race e si giocheranno i punti in palio.

Vedi anche Extreme-E Promossa sul campo: Klara Andersson titolare ABT Cupra nella Extreme E 2023 "Questo nuovo formato sportivo va a rendere ancora più alto il livello di competizione e di spettacolo, con il doppio di azione su alcuni dei più duri percorsi del mondo, lasciando zero impatto sul pianeta. Correre dieci gare è stuzzicante per tutti e speriamo di averne ancora di più. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione", ha detto il fondatore e Ceo di Extreme E, Alejandro Agag.

© ufficio-stampa

Come, detto il calendario 2023 prevede cinque tappe per un totale di dieci gare con quelle in Sardegna, che faranno da giro di boa a inizio luglio.

IL CALENDARIO 2023

11-12 marzo Arabia Saudita

13-14 maggio Scozia

8-9 luglio Sardegna

16-17 settembre Amazonia o Usa

2-3 dicembre Cile