Extreme E, il 13 e 14 maggio l’Hydro X-Prix in Scozia su Mediaset

Per il terzo anno consecutivo, Mediaset trasmette in esclusiva in chiaro le gare del Campionato del Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey - Extreme E. La seconda gara, l’Hydro X-Prix, andrà in onda sul canale 20, domenica 14 maggio, dalle ore 14.00: si corre nel sito dell'ex miniera di carbone a cielo aperto di Glenmuckloch, nella contea di Dumfries e Galloway. I potentissimi SUV elettrici, pronti a sfrecciare su tracciati ai confini della Terra, tornano quindi sulla rete diretta da Marco Costa. La telecronaca dell’X-Prix è affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria. Sabato 13 maggio, in diretta su SportMediaset.it, dalle ore 14, è in streaming la diretta di Gara 1, che sarà riproposta in differita sul 20, nella notte tra il 13 e 14 maggio.

L’Hydro X-Prix prende il nome dalla miniera, che sta per essere convertita in centrale idroelettrica, trasformando lo scavo in un bacino idrico che fornirà energia completamente rinnovabile. Secondo il fondatore del campionato, Alejandro Agag: «Questo sito, non solo fornirà uno dei percorsi di gara più drammatici ed estremi che abbiamo visto nel nostro viaggio globale, ma racconterà una storia toccante sulla transizione e sul cambiamento di rotta che l'industria energetica, e le comunità, devono intraprendere se vogliamo avere successo nella lotta al cambiamento climatico.

L’Extreme E, infatti, si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta in chiave ambientalista e moderna, per sensibilizzare le persone al cambiamento climatico. La prossima tappa è in Italia, con l’Island X-Prix, che si correrà in Sardegna l’8 e il 9 luglio.

Lo streaming dell’Extreme E, come sempre è affidato a Sportmediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dallo shakedown, alle qualifiche fino alle gare.

SABATO 13 MAGGIO

Qualifiche dalle ore 8.00 alle 9.30: Sportmediaset.it

Gara 1 dalle ore 14.00: Sportmediaset.it

DOMENICA 14 MAGGIO

Qualifiche 2 dalle ore 8.00 alle 9.30: Sportmediaset.it

Gara 2 dalle ore 14.00: Canale 20 e Sportmediaset.it

