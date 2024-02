Riparte su Mediaset la stagione di Extreme E

LA PROGRAMMAZIONE

Sabato e domenica il doppio round del Desert X-Prix sul tracciato arabo di Khulais: in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it

Per il quarto anno consecutivo, Mediaset trasmette in esclusiva - in chiaro - le gare del Campionato del Mondo di SUV elettrici: The Electric Odyssey - Extreme E. La gara inaugurale, il Desert X-Prix, andrà in onda sul canale 20, domenica 18 febbraio, dalle ore 14.00: la due giorni di sfide si svolge su un nuovo tracciato, a Khulais, a nord di Jeddah, in Arabia Saudita. La telecronaca dell’X-Prix è affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri. Sabato 17 febbraio, la diretta streaming di SportMediaset.it prevede, dalle ore 14.00, la Gara 1, che poi sarà riproposta sul 20, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio.

Vedi anche Extreme-E Extreme E al via con la sfida "grandi firme" tra Rosberg e Sainz L’Extreme E si ispira al mondo del rally e lo reinterpreta in chiave ambientalista e contemporanea, per sensibilizzare le persone al cambiamento climatico. Il calendario 2024 si apre in Arabia Saudita e proseguirà poi con tre X Prix in Europa, il 13 e 14 luglio. In Sardegna verrà raddoppiato l’appuntamento, con date il 14-15 settembre e 21-22. Il campionato si concluderà quindi in Arizona, a Phoenix, il 23 e 24 novembre, e sarà la prima volta della series negli Stati Uniti.

Otto i team, al posto dei dieci del 2023. Quattro quelli usciti, tra cui l’X44 di Lewis Hamilton, che lascia la Extreme E dopo aver vinto la stagione 2022. Tra i nuovi arrivi, il Sun Minimeal Team, supportato dalla svizzera Sun AG, e l’Odyssey n.84, del Legacy Motor Club di Jimmie Johnson, che vedrà alla guida Travis Pastrana (campione motociclistico e campione degli X Games, fra cui motocross, supercross, freestyle) e Gray Leadbetter. Pastrana correrà solo nella parte iniziale della stagione: Jimmie Johnson - sette volte vincitore del titolo della Nascar SCS, cinque dei quali consecutivi - è occupato con la Daytona 500. Il paddock continuerà a viaggiare sulla nave St. Helena. E, in parallelo alla corsa, l’Extreme E continuerà a organizzare iniziative per l’ambiente, con le istituzioni locali.

LA PROGRAMMAZIONE

SABATO 17 FEBBRAIO

Gara 1 dalle ore 14.00: Sportmediaset.it

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Gara 2 dalle ore 14.00: Canale 20 e Sportmediaset.it