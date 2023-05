Extreme E sbarca in Scozia per l'Hydro X Prix: in pista nell'ex miniera di carbone

EXTREME E

Tapa scozzese per l'Extreme E su un tracciato trai più impegnativi ed emozionanti della stagione

Nuova tappa e nuove emozioni per l'Extreme E, il primo campionato mondiale dedicato ai SUV totalmente elettrici. Il terzo e quarto appuntamento della stagione, che potranno essere seguiti in diretta streaming su Sportmediaset.it e su Canale 20, è a Dumfries & Galloway, in Scozia, per l'Hydro X Prix che promette tanti colpi di scena. In un tracciato pensato all'interno dell'ex miniera di carbone a cielo aperto di Glenmuckloch, sabato 13 e domenica 14 maggio gli Odyssey 21 saranno chiamati a una sfida al cardiopalma.

Vedi anche Extreme-E Bakkerud nel team di Button per l'Hydro X Prix del weekend L'Hydro X Prix, infatti, è uno dei tracciati più complicati della stagione, tra i più impegnativi per i 20 piloti del mondiale elettrico a causa delle condizioni del terreno. Il percorso, infatti, prevede tante curve veloci, sezioni strette e tecniche, ma soprattutto il passaggio tra il terreno della vecchia miniera e quello della cava, con molta argilla che si andrà ad attaccare alle gomme caldissime dei SUV elettrici. Questo significherà minor aderenza, con i piloti che dovranno essere bravi e abili ad adattare il proprio stile di guida a quanto la pista richiederà.

"Questo è probabilmente uno dei percorsi più estremi che abbiamo mai percorso. Sarà una vera sfida perché in alcuni punti è piuttosto stretto, quindi è difficile sorpassare" ha dichiarato Tamara Molinaro.

IL TRACCIATO - Subito dopo la linea di partenza c'è un'ampia sezione che conduce a una brusca curva a destra di novanta gradi, prima che la pista si restringa man mano che le squadre si avvicinano alla parete rocciosa, la caratteristica chiave di questo percorso con linee strette affrontate ad alta velocità. Fondamentale quindi un buon inizio, perché la pista stretta si estende per l'intera estensione della parete rocciosa verso una svolta a sinistra di novanta gradi e su per una collina ripida, dove le auto cercheranno i sorpassi. Opportunità che si presenta poi prima di un restringimento del tracciato, con i piloti che dovranno essere precisi in manovra per evitare spiacevoli inconvenienti. Poi il primo salto, una collina che costringerà i piloti a marciare in fila indiana e una curva a destra per una ripida collina in cui il terreno cambierà da argilla a roccia. Poi erba e fango, insomma, terreni diversi che renderanno la gara emozionante e di certo ricca di colpi di scena.

L'Hydro X Prix, terza e quarta tappa della stagione, potrà essere seguito in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it con la seguente programmazione:

Sabato 13 maggio - qualifiche dalle 8 alle 9.30 e gara dalle 14 alle 16 in diretta su Sportmediaset.it

Domenica 14 maggio - dalle ore 8 alle 9.30 qualifiche Sportmediaset.it, dalle 14 alle 16 gara in diretta su Canale 20 e Sportmediaset.it