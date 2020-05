Extreme E pronta a partire: location mozzafiato e format di gara unico

NEL 2021

È tutto pronto per il debutto di Extreme E, la nuovissima competizione off-road di SUV 100% elettrici che farà il suo debutto a inizio 2021. Cinque tappe (che prenderanno il nome di X-Prix) in alcune delle location più remote e suggestive del pianeta, quattro team con due piloti ciascuno (un uomo e una donna) e un format di qualifiche e gara mai visto prima, pensato per assicurare imprevedibilità e adrenalina dall'inizio alla fine del weekend. La Extreme E è pronta a partire

Come si svolgerà un fine settimana di Extreme E? Le qualifiche del primo giorno determineranno i migliori quattro piloti che accederanno alla prima semifinale, mentre i peggiori quattro saranno attesi dalla seconda semifinale, la cossidetta Crazy Race. Nella prima si qualificheranno per la finale i migliori tre, mentre dalla seconda emergerà soltanto il vincitore, al termine di una battaglia senza esclusione di colpi, che avrà quindi l'occasione di riscattarsi nella finalissima a quattro. Il vincitore di quest'ultimo evento sarà incoronato trionfatore dell'X-Prix.

Sulla falsa riga di ciò che avviene in Formula E, i piloti potranno beneficiare di un extra boost di energia, il cosiddeto Hyperdrive. Il "bonus" sarà concesso al team che avrà realizzato il salto più lungo nel primo ostacolo della gara.

"Extreme E è una competizione come nessun'altra nella storia dello sport - ha detto il fondatore Alejandro Agag - Il suo obiettivo è accelerare l'innovazione e contrastare il cambiamento climatico. Questo format innovativo, che definiamo come una Pod Race di Star Wars che incontra il Rally Dakar, è fondamentale per coinvolgere le prossime generazioni di fan del motorsport".

Il protagonista del campionato sarà il SUV Odyssey 21, alimentato da una batteria capace di erogare fino a 550 cavalli e di proiettarlo da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il via è previsto per il 23-24 gennaio 2021 a Dakar, in Senegal, mentre le tappe succcessive saranno Arabia Saudita, Nepal, Groenlandia e Brasile, dove il campionato si concluderà nel weekend 29-31 ottobre.