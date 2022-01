E-Prix Diriyah, gioia De Vries: "Lavoriamo per essere i migliori". Vandoorne: "Deluso, ma possiamo fare bene"

E-PRIX DIRIYAH

Doppietta Mercedes alla prima stagionale di Formula E, il 2022 inizia alla grande per De Vries e Vandoorne

Prima gara dell'anno e prima doppietta per Mercedes in Formula E, che a Riyad in gara-1 dell'E-Prix di Diryah piazza le due Frecce d'Argento davanti a tutti. A sorridere è il campione iridato Nyck De Vries, che festeggia il primo successo dell'anno: "Ieri ho fatto degli errori in prove libere 1, è stato brutto perché per quell'errore non siamo riusciti a prepararci al massimo. Oggi ho fatto una qualifica buona e il team mi ha messo in condizione di vincere oggi facendo un gran lavoro. Bene partire così, con Vandoorne lavoriamo per essere superiori".

Ultime gallery Vedi tutte

Delusione mista a entusiasmo invece per Stoffel Vandoorne, secondo sul traguardo ma partito da una pole poi sporcata da una leggerezza in fase di attivazione dell'attack mode: "Sono deluso, ma alla fine sono arrivato secondo e sono deluso fino a un certo punto. Ho avuto tutto sotto controllo, poi ho perso l'ingresso in attack mode, errore che ha dato la prima posizione a De Vries. Poi mi sono concentrato sul passo per staccare gli altri. Sono deluso, ma la prima qualifica è andata molto bene. Non puoi mai stare tranquillo in Formula E, cambia tutto velocemente. Abbiamo un buon passo e possiamo fare bene quest'anno".

Terzo gradino del podio per il britannico Jake Dennis, che dopo l'anno da rookie continua a sorprendere al volante della sua Andretti: "Passare Lotterer è stato il momento emozionante della gara, un po' sporco ma ci sono riuscito. Stare dietro a due Mercedes non è il massimo, il podio l'ho cercato e l'abbiamo meritato come team. Sono molto contento, ho provato ad avvicinarmi alle due davanti ma non ci sono riuscito. È bello non essere più un rookie quest'anno".