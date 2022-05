E-Prix Berlino, Mortara: "Macchina eccezionale". Vergne: "Volevo vincere"

formula e

Lo svizzero si gode il successo, il francese sorride e accorcia per il mondiale

Dalla pole al successo finale, con tanto di super sorpassi grazie all'attack mode. Sabato da incorniciare per Edoardo Mortara, che conquista la seconda vittoria in stagione in gara-1 dell'E-Prix di Berlino al Tempelhof: "Un grande giorno, sono molto felice perché la macchina è stata eccezionale. Gara stressante, sono davvero contento del risultato che ho ottenuto". ufficio-stampa

"Vergne ha provato a sorpassarmi, ma ero in attack mode e sono riuscito a trattenerlo in maniera molto tranquilla. La strategia cambia costantemente e si adatta alla gara, il piano non era questo ma ho cambiato in base a ciò che stavano facendo gli altri in pista" ha commentato il pilota svizzero.

Secondo posto per il francese Jean-Eric Vergne con la sua DS Techeetah: "È stata una gara impegnativa, sono molto contento di questo secondo posto. Ho provato a prendere Mortara, ma avevo poca batteria e va bene così. Una gara corretta, l'obiettivo era vincere, ma dovevo anche stare attento a chi avevo dietro. Sono punti importanti per il campionato, c'è da migliorare ma sono molto felice. Il passo è molto buono, stiamo lavorando bene e possiamo ancora prendere del vantaggio e tempo sul giro. Possiamo volere di più da noi stessi".

Il leader del mondiale Stoffel Vandoorne chiude invece terzo: "Ho perso tante posizioni all'inizio ma sono rimasto tranquillo e sono stato efficiente. Alla fine abbiamo avuto una strategia buona, abbiamo recuperato dopo la qualifica che non è andata benissimo".