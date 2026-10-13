Formula E

Cupra KIRO: Ticktum è fuori, arriva Jake Hughes per la sfida GEN4

Il britannico affiancherà Pepe Martí nella stagione 2026/27: al Salone di Parigi presentata la nuova monoposto, 600 kW di potenza e una livrea giallo fluorescente e rame.

di Massimiliano Cocchi
13 Ott 2026 - 16:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

C'è Jake Hughes nel futuro di Cupra KIRO. Il britannico è il nuovo compagno di squadra di Pepe Martí per la stagione 2026/27 di Formula E, quella che segnerà l'inizio dell'era GEN4. Per il team americano, deciso a ripartire dai progressi dell'ultimo campionato per avvicinarsi ai protagonisti della categoria, si tratta di un cambio di formazione nell'aria da tempo.

Cupra KIRO, giallo fluorescente e rame: la livrea della GEN4

1 di 5
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'annuncio è arrivato al Salone di Parigi, dove la squadra angloamericana ha presentato la nuova monoposto. Hughes, già protagonista in Formula E con McLaren e Maserati, si affiancherà dunque al talento spagnolo, confermato dopo la brillante stagione d'esordio. La nuova coppia sarà chiamata a sfruttare al meglio il nuovo pacchetto tecnico della Porsche 975 RSE e a migliorare i risultati della scorsa stagione. Cupra KIRO arriva infatti da un campionato che ha segnato il miglior risultato della sua storia: ottavo posto nella classifica a squadre, con due pole position, tre podi e la vittoria conquistata sulle strade di Tokyo con Dan Ticktum.

videovideo

Il divorzio con Ticktum era quasi scontato: l'inglese ha portato per la prima volta Cupra Kiro alla vittoria, e ottenuto due pole position a Monte Carlo, ma è stato protagonista anche di episodi che hanno fatto molto discutere: a seguito di un contatto con Antonio Felix Da Costa il team lo aveva multato di 1000 euro per aver saltato gli impegni mediatici obbligatori e aver lasciato il circuito in anticipo. Poi gli aveva inflitto un secondo richiamo formale a causa dei suoi sfoghi via radio e del comportamento fuori pista. A Tokyo, infine, Ticktum aveva superato all'ultima curva il compagno di power train Jake Dennis (Andretti), togliendogli la vittoria e punti importanti nella corsa al titolo mondiale. 

ticktum
ticktum kiro cupra
formula e
jake huges cupra kiro
cupra kiro formula e

Formula E

01:16
Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

00:48
Formula E Launch film

Il nuovo look della Formula E

01:08
RULLO SRV FORMULA E ULTIMA GARA SRV

Londra incorona campioni Wehrlein e la Porsche

01:54
Intervista al nuovo campione del mondo: Pascal Wehrlein

Intervista al nuovo campione del mondo: Pascal Wehrlein

07:45
Il podio di Gara 2 a Londra

Il podio di Gara 2 a Londra

01:34
Taylor Barnard: "Non posso crederci"

Taylor Barnard: "Non posso crederci"

03:11
Pascal Wehrlein: "Grazie a tutto il mio team"

Pascal Wehrlein: "Grazie a tutto il mio team"

02:35
Il giro finale di Gara 2 a Londra

Il giro finale di Gara 2 a Londra

04:17
La partenza di Gara 2 a Londra

La partenza di Gara 2 a Londra

01:52:07
17° Round | E-Prix Londra| Gara 2

17° Round | E-Prix Londra| Gara 2

01:29
CLIP SOCIAL FE CAMPIONE DEL MONDO SRV

Da Costa cerca di far perdere il mondiale a Wehrlein

02:13
Intervista ai due piloti Mahindra Nyck De Vries ed Edoardo Montara

Intervista ai due piloti Mahindra: Nyck De Vries ed Edoardo Montara

01:39:58
17° Round | E-Prix Londra: qualifiche 2

17° Round | E-Prix Londra: qualifiche 2

59:58
17° Round | E-Prix Londra: prove libere 3

17° Round | E-Prix Londra: prove libere 3

04:04
Il podio di Gara 1 a Londra

Il podio di Gara 1 a Londra

01:16
Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

Antonio Felix Da Costa: "Oggi non era facile sorpassare"

I più visti di Formula E

Formula E, tocca al Brasile: sesto round nel Sambodromo di San Paolo

Formula E Launch film

Il nuovo look della Formula E

La nuova Porsche 975 RSE raccoglie il testimone della 99X Electric

Da San Paolo a Londra: tour planetario, manca solo l'Italia!

Bridgestone presenta Potenza GEN4, le nuove gomme per la Formula E

Formula E 2018/19, la lista di team e piloti ufficiali

Notizie del giorno
Vedi tutti
Gonçalo Inacio
16:48
Milan, Gonçalo Inacio torna di moda e lo Sporting pensa al sostituto
Gollini
16:40
Ha schermato il Como di Fabregas, ora sogna di farlo con Mbappé e Vinicius: la favola di Pierluigi Gollini
16:40
Premio "Volti della Metropoli" al presidente dell'Alcione Milano Giulio Gallazzi
16:37
Milan, intervento alla caviglia riuscito per Saelemaekers
16:35
Porto Cervo Trail Run... e dintorni: un fine settimana all'insegna della longevità