Cupra KIRO: Ticktum è fuori, arriva Jake Hughes per la sfida GEN4

Cupra KIRO, giallo fluorescente e rame: la livrea della GEN4
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Il britannico affiancherà Pepe Martí nella stagione 2026/27: al Salone di Parigi presentata la nuova monoposto, 600 kW di potenza e una livrea giallo fluorescente e rame.di Massimiliano Cocchi
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C'è Jake Hughes nel futuro di Cupra KIRO. Il britannico è il nuovo compagno di squadra di Pepe Martí per la stagione 2026/27 di Formula E, quella che segnerà l'inizio dell'era GEN4. Per il team americano, deciso a ripartire dai progressi dell'ultimo campionato per avvicinarsi ai protagonisti della categoria, si tratta di un cambio di formazione nell'aria da tempo.
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L'annuncio è arrivato al Salone di Parigi, dove la squadra angloamericana ha presentato la nuova monoposto. Hughes, già protagonista in Formula E con McLaren e Maserati, si affiancherà dunque al talento spagnolo, confermato dopo la brillante stagione d'esordio. La nuova coppia sarà chiamata a sfruttare al meglio il nuovo pacchetto tecnico della Porsche 975 RSE e a migliorare i risultati della scorsa stagione. Cupra KIRO arriva infatti da un campionato che ha segnato il miglior risultato della sua storia: ottavo posto nella classifica a squadre, con due pole position, tre podi e la vittoria conquistata sulle strade di Tokyo con Dan Ticktum.
Il divorzio con Ticktum era quasi scontato: l'inglese ha portato per la prima volta Cupra Kiro alla vittoria, e ottenuto due pole position a Monte Carlo, ma è stato protagonista anche di episodi che hanno fatto molto discutere: a seguito di un contatto con Antonio Felix Da Costa il team lo aveva multato di 1000 euro per aver saltato gli impegni mediatici obbligatori e aver lasciato il circuito in anticipo. Poi gli aveva inflitto un secondo richiamo formale a causa dei suoi sfoghi via radio e del comportamento fuori pista. A Tokyo, infine, Ticktum aveva superato all'ultima curva il compagno di power train Jake Dennis (Andretti), togliendogli la vittoria e punti importanti nella corsa al titolo mondiale.