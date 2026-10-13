Cupra KIRO: Ticktum è fuori, arriva Jake Hughes per la sfida GEN4

Il divorzio con Ticktum era quasi scontato: l'inglese ha portato per la prima volta Cupra Kiro alla vittoria, e ottenuto due pole position a Monte Carlo, ma è stato protagonista anche di episodi che hanno fatto molto discutere: a seguito di un contatto con Antonio Felix Da Costa il team lo aveva multato di 1000 euro per aver saltato gli impegni mediatici obbligatori e aver lasciato il circuito in anticipo. Poi gli aveva inflitto un secondo richiamo formale a causa dei suoi sfoghi via radio e del comportamento fuori pista. A Tokyo, infine, Ticktum aveva superato all'ultima curva il compagno di power train Jake Dennis (Andretti), togliendogli la vittoria e punti importanti nella corsa al titolo mondiale.