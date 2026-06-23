Calendario extra large per l'era Gen4: 21 gare, ma niente Italia

Dopo l'addio di Roma, già scomparsa nelle ultime stagioni della Gen3 e la tappa di Misano nel 2024, Formula E aveva fatto capire di voler tornare nel nostro paese, ma alla fine l'accordo non è stato raggiunto con nessuna opzioni sul tavolo: "Abbiamo parlato con tre località - ha detto Alberto Longo in un incontro con i media dove non ha voluto rivelare i nomi delle città - ma alla fine, nonostante non siamo riusciti a chiudere l'accordo nonostate considerassimo l'Italia una tappa strategica".