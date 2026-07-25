Andretti sceglie Nissan per la Formula E del futuro: accordo pluriennale per l'era GEN4

Si chiude così una collaborazione di successo con Porsche, destinata a terminare al termine dell'attuale stagione, e se ne apre un'altra tra due dei nomi più importanti del campionato. Andretti è presente in Formula E fin dalla stagione inaugurale e nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale Piloti con Jake Dennis. Nissan, invece, arriva al nuovo ciclo tecnico dopo aver vinto il campionato del mondo 2025 con Oliver Rowland, confermandosi uno dei costruttori di riferimento della categoria.