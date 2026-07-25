Nuova partnership

Andretti sceglie Nissan per la Formula E del futuro: accordo pluriennale per l'era GEN4

La squadra americana chiuderà a fine stagione la partnership con Porsche e dalla Season 13 utilizzerà i powertrain del costruttore giapponese. A Tokyo debutta intanto una livrea speciale ispirata alle iconiche Nissan del preparatore Liberty Walk.

25 Lug 2026 - 09:47
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La Formula E ha già iniziato a scrivere il proprio futuro. Alla vigilia del doppio E-Prix di Tokyo, Andretti ha annunciato un accordo pluriennale con Nissan che, a partire dalla Season 13, porterà la squadra americana a diventare team cliente del costruttore giapponese nell'era delle nuove monoposto GEN4.

Si chiude così una collaborazione di successo con Porsche, destinata a terminare al termine dell'attuale stagione, e se ne apre un'altra tra due dei nomi più importanti del campionato. Andretti è presente in Formula E fin dalla stagione inaugurale e nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale Piloti con Jake Dennis. Nissan, invece, arriva al nuovo ciclo tecnico dopo aver vinto il campionato del mondo 2025 con Oliver Rowland, confermandosi uno dei costruttori di riferimento della categoria.

L'obiettivo è chiaro: mettere insieme l'esperienza di una delle squadre più solide della Formula E e il know-how di un marchio che ha investito sull'elettrico ben prima dell'arrivo nel Mondiale. Un progetto che accompagnerà entrambe le realtà nell'attesa rivoluzione tecnica della GEN4.

Andretti ha già confermato la formazione che inaugurerà questa nuova partnership. Jake Dennis, resterà al volante dopo il recente rinnovo pluriennale, mentre al suo fianco ci sarà Felipe Drugovich, confermato titolare dopo il primo podio conquistato a Monaco in questa stagione.

Andretti a Tokyo con una livrea speciale

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Tokyo anticipa il futuro con una Nissan... speciale

La coincidenza vuole che il primo weekend dopo l'annuncio dell'accordo si disputi proprio in Giappone. E Andretti ha deciso di celebrarlo con una livrea speciale realizzata insieme a Liberty Walk, uno dei preparatori più celebri al mondo. Le due Porsche 99X Electric di Dennis e Drugovich abbandoneranno per un fine settimana i colori abituali per sfoggiare una veste cromata con dettagli blu, ispirata alle leggendarie elaborazioni LB-Works Nissan GT-R e Skyline Silhouette. Una scelta che rende omaggio alla cultura automobilistica giapponese e che, inevitabilmente, assume anche un valore simbolico: mentre in pista Andretti affronta gli ultimi mesi della collaborazione con Porsche, il design della livrea richiama già il marchio con cui costruirà il proprio futuro nell'era GEN4.

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