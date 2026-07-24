Tokyo si accende: doppia sfida notturna che può decidere il mondiale elettrico

L'ultimo appuntamento di Shanghai ha confermato quanto sia ancora aperta la lotta iridata. Pascal Wehrlein ha rilanciato la propria candidatura conquistando la seconda vittoria stagionale e presentandosi a Tokyo da leader del campionato con 141 punti. Alle sue spalle Mitch Evans ha limitato i danni restando a nove lunghezze, mentre Oliver Rowland, António Félix da Costa e Jake Dennis sono chiamati a un weekend di qualità per restare agganciati alla corsa al titolo. Shanghai ha raccontato anche un'altra storia: quella della clamorosa rimonta di Lucas Di Grassi, capace di vincere Gara 2 partendo diciannovesimo e regalare a Lola Yamaha ABT il primo successo della sua storia in Formula E. Non c'è modo migliore per il costruttore giapponese di presentarsi alla gara di casa. Ma i favoriti qui sono altri: Rowland e Nissan, l'altro padrone di casa. Più di ogni altro, il cittadino di Tokyo è il circuito di Oliver Rowland. Il britannico ha costruito qui un rendimento impressionante: nelle tre gare disputate attorno al centro fieristico del Tokyo Big Sight, è sempre partito dalla pole position. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno davanti ai tifosi Nissan, Rowland cerca un altro risultato pesante per rilanciare la rincorsa al bis iridato proprio nel weekend più sentito della stagione.