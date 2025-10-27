Pascal Wehrlein ha dominato la prima giornata dei test pre-stagionali della Formula E, inaugurando nel migliore dei modi la nuova stagione per Porsche, fresca vincitrice dei titoli team e costruttori. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, il pilota tedesco ha fatto segnare il miglior tempo assoluto in 1’21”714, un crono di quasi tre secondi più veloce rispetto a quello ottenuto due anni fa dalla prima generazione della Gen3. Ottimo avvio anche per Mahindra, con Nyck de Vries e Edoardo Mortara rispettivamente secondo e quarto, separati da Jake Dennis, terzo con la sua Andretti. A completare la top 5, il campione del mondo in carica Oliver Rowland, che conferma subito la competitività del nuovo pacchetto Nissan. Giornata invece da dimenticare per il debuttante Taylor Barnard con la DS Penske, costretto a fermarsi alla curva 12 provocando l’unica bandiera rossa della sessione e chiudendo in ultima posizione.

Classifica

1 Pascal Wehrlein DEU Porsche 1:21.714